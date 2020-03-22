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Форвард «Лейпцига» Шик: «Не буду врать, меня привлекает АПЛ»

22 марта 2020, 19:29

Нападающий «Лейпцига» Патрик Шик рассказал о том, в каких клубах мог продолжить карьеру и какие варианты ему интересны в будущем.

В моих мечтах была Италия. Сейчас, не буду врать, меня привлекает Англия. Но «Лейпциг» прекрасный вариант для меня. Я также вел переговоры с «Боруссией» Д, «Леверкузеном» и «Шальке». Из Англии были предложения от «Эвертона» и «Кристал Пэлас», в Испании было предложение от «Валенсии». Но мне казалось, что «Лейпциг» заинтересован во мне больше остальных, мне понравился их стиль и главный тренер Нагельсманн. Теперь видно, что мой выбор был удачным.

Напомним, что форвард играет за «Лейпциг» на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Роме».

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