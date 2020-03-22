Дрогба: «Отнеситесь к проблеме коронавируса очень серьёзно»

Легенда «Челси» поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в Европе.

Моя просьба к вам — отнестись к этой проблеме очень серьезно, люди склонны к легкомыслию. Необходимо соблюдать меры, рекомендованные правительством. Именно мы распространяем этот вирус, мы ответственны за все происходящее.

Регулярно мойте руки, выходите на улицу только при необходимости и держитесь на расстоянии не менее одного метра друг от друга.