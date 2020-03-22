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Дрогба: «Отнеситесь к проблеме коронавируса очень серьёзно»

22 марта 2020, 21:11

Легенда «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в Европе.

Моя просьба к вам — отнестись к этой проблеме очень серьезно, люди склонны к легкомыслию. Необходимо соблюдать меры, рекомендованные правительством. Именно мы распространяем этот вирус, мы ответственны за все происходящее.

Регулярно мойте руки, выходите на улицу только при необходимости и держитесь на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Ранее на эту же тему высказался бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:57
всё верно
cska vperiod
cska vperiod
22 марта в 22:26
Куда уже серьёзнее.
VIPded
VIPded
22 марта в 22:13
Всем Здоровья!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Юрий Сенатов 1
22 марта в 21:32
Спасибо, г-н Дрогба, а то без вас мы бы не узнали об этом.
))) ха
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
22 марта в 21:26
Спасибо, г-н Дрогба, а то без вас мы бы не узнали об этом.
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