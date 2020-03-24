ГлавнаяНовости

Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион

вчера, 18:14

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия во время паузы в РПЛ выставил свою игровую футболку на аукцион.

Первый лот! Игровая футболка сезона-2019/2020! Стартовая цена 8000 (каждый шаг 1000 руб.). Аукцион продлится до 22:00 сегодняшнего дня! В 22:00 закрою комментарии и напишу победителю!

Все вырученные средства игрок намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Футбола в мире осталось мало
Вчера, 23:50Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Роналду и его агент пожертвовали 1 млн фунтов на борьбу с коронавирусом
Вчера, 19:22 Комментарии4
Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии
Вчера, 18:26 Комментарии17
Варди запустил челлендж, условием которого является изобразить гусеницу
Вчера, 00:20 ВидеоКомментарии0
Халк женился на племяннице своей бывшей жены
23 марта Комментарии4
Круговой представит Россию на чемпионате Европы по FIFA 20
22 марта ФотоКомментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответил viv
вчера в 20:14
Уже бедствует? До чего довел игроков Леня Киевский. ...
Все вырученные средства игрок намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.
________________________________

Иногда лучше жевать, чем говорить!
Doping87
Doping87
вчера в 19:39
Бесплатную футболку продать хочет. Сильный вклад, не обедней Гоша.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 19:35, ред.
А если через пару недель у него коронавирус диагностируют .
viv
viv
вчера в 18:57
Уже бедствует? До чего довел игроков Леня Киевский. ...
bacek15
bacek15
вчера в 18:49
Хороший поступок!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:35, ред.
"На лицо ужасные, добрые внутри"(с) Молоток!
параZит
параZит
вчера в 18:22
Красавчик, Джи..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100