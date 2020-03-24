Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион

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вчера, 18:14

Защитник московского «Спартака» во время паузы в РПЛ выставил свою игровую футболку на аукцион.

Первый лот! Игровая футболка сезона-2019/2020! Стартовая цена 8000 (каждый шаг 1000 руб.). Аукцион продлится до 22:00 сегодняшнего дня! В 22:00 закрою комментарии и напишу победителю!

Все вырученные средства игрок намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.