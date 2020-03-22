Круговой представит Россию на чемпионате Европы по FIFA 20

По информации источника, на предстоящем чемпионате Европы по FIFA 20 (компьютерная игра) среди профессиональных футболистов, Россию представит защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды в «Уфе».
Турнир начнется на следующей неделе. Популярный блог «433» в инстаграме будет транслировать все матчи в прямом эфире.
32 футболиста из разных европейских стран представят 32 сборные. В турнире примут участие: Ромелу Лукаку (Бельгия), Александр Зинченко (Украина), Деян Ловрен (Хорватия), Чиро Иммобиле (Италия), Гранит Джака (Швейцария), Патрик Шик (Чехия), Мейсон Гринвуд (Англия), Эмерик Ляпорт (Франция), Хердур Магнуссон (Исландия), Кшиштоф Пентек (Польша), Диогу Жота (Португалия), Серхио Регилон (Испания), Мерих Демираль (Турция) и другие.
No Euros. ☹️ No CL. ☹️ No Prem. ☹️ Does anyone have a Plan 🅱️❓ ⠀ We do! 😁 ⠀ Starting next week, 32 players from 32 nations will compete against each other in FIFA 20. 🎮 ⠀ Who will be crowned 👑 of Europe❓ ⠀ We will livestream all the matches. Keep an eye out on our channels! 👀 ⠀ #433PlanB