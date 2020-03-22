Круговой представит Россию на чемпионате Европы по FIFA 20

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22 марта 2020, 19:54

По информации источника, на предстоящем чемпионате Европы по FIFA 20 (компьютерная игра) среди профессиональных футболистов, Россию представит защитник «Зенита» , выступающий на правах аренды в «Уфе».

Турнир начнется на следующей неделе. Популярный блог «433» в инстаграме будет транслировать все матчи в прямом эфире.

32 футболиста из разных европейских стран представят 32 сборные. В турнире примут участие: Ромелу Лукаку (Бельгия), Александр Зинченко (Украина), Деян Ловрен (Хорватия), Чиро Иммобиле (Италия), Гранит Джака (Швейцария), Патрик Шик (Чехия), Мейсон Гринвуд (Англия), Эмерик Ляпорт (Франция), Хердур Магнуссон (Исландия), Кшиштоф Пентек (Польша), Диогу Жота (Португалия), Серхио Регилон (Испания), Мерих Демираль (Турция) и другие.