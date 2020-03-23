РПЛ на карантине. Малком играет с котом, Мамаев — в компьютерные игры

«Соккер.ру» рассказывает, как проводят время представители РПЛ, находясь на карантине из-за коронавируса.
«Зенит» поздравил клубного фотографа Вячеславаа Евдокимова с днем рождения. Когда они смогут теперь сделать следующее коллективное фото?
В связи с карантином игроки не могут связаться с легендарным Палычем, поэтому Эмилиано Ригони учит работать с камерой своих детей.
Мало кто знает, но аргентинец неплохо играет на пианино и синтезаторе.
Форвард «Сочи» Александр Кокорин пытается вернуться в тот день, когда ударил стулом чиновника Виктора Пака. Для этого футболист надел кроссовки из фильма «Назад в будущее».
Фото: Инстаграм Кокорина
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков слишком буквально прочитал рекомендации клуба избегать публичных мест и решил переждать эпидемию в поле.
Легендарный голкипер «Спартака» Андреа Романьоли старается не выходить на улицу, фотографию он сделал из своей квартиры. Футболист успешно избегает попадания в главную команду, с самоизоляцией он точно справится.
Кот форварда «сине-бело-голубых» Малкома явно не в восторге от того, что бразилец находится на карантине. Может быть, его напугали маска и перчатки бразильца, без которых он не ходит за продуктами?
Как вам домашний образ Малкома?
Защитник «Зенита» Йордан Осорио проводит время со своей семьей.
Сын футболиста питерцев Дугласа Сантоса удивлен, что его отец дома, а не на тренировке.
Защитник «Сочи» Иван Новосельцев решил подстраховаться и начал учиться другому ремеслу. UFC еще не закрыли!
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов лепит пельмени. Вот кто скупил всю муку!
Что делать на карантине? Например, можно переодеться в женщину. Ну не в форму же «Спартака» переодеваться защитнику «Зенита» Эмануэлю Маммане! Если серьезно, то это просто очередной челлендж, который подразумевает обмен образами между мужчиной и женщиной.
Голкипер «Спартака» Артем Ребров тоже решил поиграть с детьми. На его счету голевой пас.
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров учится играть в баскетбол, ведь в этой игре тоже можно делать навесы.
Сколько балов бы набрали игроки «Спартака» Андрей Ещенко и Лоренцо Мельгарехо в караоке? Точнее, через сколько секунд их бы попросили уйти со сцены?
Форвард «Спартака» Андре Шюррле старается поддерживать форму в домашних условиях.
У хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа новая девушка, её зовут Кевиам Касо, она родом из Эквадора.
Семья рулевого «Зенита» Сергея Семака ушла на карантин. Вот как это примерно выглядит:
Многие футболисты поддержали челлендж «Оставайся дома». Смысл заключается в том, чтобы почеканить рулон туалетной бумаги, а затем помыть руки. Признаемся честно, что все ролики практически одинаковы, поэтому выложим самый необычный — с участием форварда «Сочи» Александра Карапетяна.
Я не могу подключиться к челленджу, потому что у меня нет для этого туалетной бумаги. Не будьте эгоистами и покупайте столько, сколько действительно нужно.
Если армянин болеет за «Рокетс», то игрок «Краснодара» Кристиан Рамирес явно предпочитает «Голден Стейт».
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев играет в CS GO. Интересно, какой у него ник?
Девушка дня:
Дарья, подруга форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Не болейте!