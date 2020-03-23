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РПЛ на карантине. Малком играет с котом, Мамаев — в компьютерные игры

сегодня, 07:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник

«Соккер.ру» рассказывает, как проводят время представители РПЛ, находясь на карантине из-за коронавируса.

«Зенит» поздравил клубного фотографа Вячеславаа Евдокимова с днем рождения. Когда они смогут теперь сделать следующее коллективное фото?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

В связи с карантином игроки не могут связаться с легендарным Палычем, поэтому Эмилиано Ригони учит работать с камерой своих детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emi Rigoni (@emirigoniok)

Мало кто знает, но аргентинец неплохо играет на пианино и синтезаторе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Форвард «Сочи» Александр Кокорин пытается вернуться в тот день, когда ударил стулом чиновника Виктора Пака. Для этого футболист надел кроссовки из фильма «Назад в будущее».

РПЛ на карантине. Малком играет с котом, Мамаев — в компьютерные игры

Фото: Инстаграм Кокорина

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков слишком буквально прочитал рекомендации клуба избегать публичных мест и решил переждать эпидемию в поле.

Легендарный голкипер «Спартака» Андреа Романьоли старается не выходить на улицу, фотографию он сделал из своей квартиры. Футболист успешно избегает попадания в главную команду, с самоизоляцией он точно справится.

Кот форварда «сине-бело-голубых» Малкома явно не в восторге от того, что бразилец находится на карантине. Может быть, его напугали маска и перчатки бразильца, без которых он не ходит за продуктами?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Как вам домашний образ Малкома?

Защитник «Зенита» Йордан Осорио проводит время со своей семьей.

Сын футболиста питерцев Дугласа Сантоса удивлен, что его отец дома, а не на тренировке.

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев решил подстраховаться и начал учиться другому ремеслу. UFC еще не закрыли!

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов лепит пельмени. Вот кто скупил всю муку!

Что делать на карантине? Например, можно переодеться в женщину. Ну не в форму же «Спартака» переодеваться защитнику «Зенита» Эмануэлю Маммане! Если серьезно, то это просто очередной челлендж, который подразумевает обмен образами между мужчиной и женщиной.

Голкипер «Спартака» Артем Ребров тоже решил поиграть с детьми. На его счету голевой пас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров учится играть в баскетбол, ведь в этой игре тоже можно делать навесы. 

Сколько балов бы набрали игроки «Спартака» Андрей Ещенко и Лоренцо Мельгарехо в караоке? Точнее, через сколько секунд их бы попросили уйти со сцены?

Форвард «Спартака» Андре Шюррле старается поддерживать форму в домашних условиях.

У хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа новая девушка, её зовут Кевиам Касо, она родом из Эквадора.

Семья рулевого «Зенита» Сергея Семака ушла на карантин. Вот как это примерно выглядит:

Многие футболисты поддержали челлендж «Оставайся дома». Смысл заключается в том, чтобы почеканить рулон туалетной бумаги, а затем помыть руки. Признаемся честно, что все ролики практически одинаковы, поэтому выложим самый необычный — с участием форварда «Сочи» Александра Карапетяна.

Я не могу подключиться к челленджу, потому что у меня нет для этого туалетной бумаги. Не будьте эгоистами и покупайте столько, сколько действительно нужно.

Если армянин болеет за «Рокетс», то игрок «Краснодара» Кристиан Рамирес явно предпочитает «Голден Стейт».

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев играет в CS GO. Интересно, какой у него ник?

Девушка дня:

Дарья, подруга форварда «Сочи» Александра Кокорина.

Не болейте!

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kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 07:22
Бездельники. У нас на работе все просто, закашлил - уходишь за свой счёт на больничный ) пошел я на работу )))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:19
Да уж, карантин в Сочи и карантин в Москве две разные вещи
112910415
112910415
сегодня в 07:16
браво креативному Карапетяну !
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