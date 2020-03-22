Англосакс с афро в Германии. Кто заберёт Санчо у «Боруссии»?

1584892812

сегодня, 19:00

Выступающий в Бундеслиге английский талант нарасхват в АПЛ . «Соккер.ру» любопытно, где окажется талантливый Джейдон, которого «Боруссии» все сложнее удерживать.

Джейдон Санчо — уникальный футболист. В 17 лет он покинул Англию и «Манчестер Сити», причем расстался с «горожанами» со скандалом: Гвардиола не взял талантливого юношу на предсезонные сборы, тот отказался подписывать контракт, причем по сей день доподлинно не известно, где в этой связке событий причина, а где следствие. Похоже, сказалось общее напряжение в отношениях с «Манчестер Сити». Уроженцу столицы и воспитаннику «Уотфорда» Санчо не очень нравилось в промышленном городе на северо-западе и клубе, не пытавшемся найти к нему персональный подход, тем более в «Сити» он перешел не совсем по своей воле, там все решили деньги, которые не были сильным аргументом для 15-летнего парня.

Как показало время, с точки зрения карьеры Санчо принял абсолютно верное решение: в «Боруссии» получил «семерку» и стал прогрессировать от сезона к сезону, в то время как называвшиеся с ним в одном ряду Фоден и Диас закисли в больших клубах. Фил остался в «Манчестер Сити» и собирает комплименты Гвардиолы вместе с крохами игровой практики, а Браим перебрался в «Реал», чтобы полировать скамейку. Джейдон к своим 20-ти годам (отметит день рождения через пару дней — 25-го марта) собрал 90 официальных матчей за «Боруссию» в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. 31 гол и 42 «ассиста» — шикарная статистика на клубном уровне, а ведь уже есть десяток матчей и парочка голов за сборную Англии.

«Трансфермаркт» оценивает Санчо в 130 миллионов евро, и это очень скромная оценка, ведь сейчас платят не только за талант, но и за перспективы: клуб, который раскошелится на Джейдона, может получить суперфутболиста, который закроет позицию в атаке на 10 лет. Конечно, опасения есть всегда — например, травмы, а в случае с Санчо еще нужно постоянно проверять, чтобы голова находилась у него в правильном месте: в «Боруссии» ведут ежедневную борьбу с опозданиями и другими мелкими проступками англичанина. В оправдание ему можно сказать, что, во-первых, Джейдон — еще ребенок, и этот период нужно элементарно перерасти, во-вторых, его мелкие шалости не сказываются на игре.

Санчо невероятно стабилен для своего возраста и амплуа. Например, из последних 13-ти матчей Бундеслиги только в одном он ушел с поля без результативного действия. В 23 матчах прерванного чемпионата Германии этот прыткий английский юноша забил 14 голов и отдал 15 результативных пасов. Не удивительно, что гранды АПЛ роняют слюни и мечтают, чтобы Джейдон делал то же самое в их футболке. Бывший капитан «Челси» Джон Терри сватает Санчо в свой любимый клуб:

Санчо — один из лучших молодых игроков в мире. Думаю, что он бы подошел «Челси». Впрочем, хочу также отметить прогресс Гилмора, Абрахама, Джеймса и Маунта. Здорово, что «Челси» начал доверять молодым футболистам. В этом сезоне так много позитивных вещей.

Слова Терри — прямая агитация, обратите внимание, к кому они обращены. Правильно — к самому Санчо, ведь Джон сначала говорит, что вингер «Боруссии» подойдет «Челси», а потом подчеркивает, почему «Челси» подойдет Джейдону: потому что Фрэнк Лэмпард доверяет молодым футболистам. Впрочем, «Манчестер Юнайтед» и Оле-Гуннар Сульшер тоже дают дорогу молодежи и даже считают, что сейчас опережают своих конкурентов в погоне за подписью Санчо.

Если говорить о конкурентах, то есть интерес со стороны «Ливерпуля», но «красные», похоже, и сами до конца не определились, нужен ли им Санчо. Такая покупка будет иметь смысл только в случае ухода кого-то из лидеров — Мане или Салаха, поэтому пока «Ливерпуль» просто следит. Наверняка в таком же режиме и «Манчестер Сити», ведь Гвардиолу даже спрашивали о возможности возвращения Джейдона после не самого приятного расставания. Хосеп ответил стандартно — мол, никогда не говори никогда, но всем понятно, что возвращение Санчо практически исключено.

У Джейдона реально очень плохое отношение к «Манчестер Сити», да и «горожане» остаются в этой сделке без своего главного аргумента — денег. Переход Санчо в любом случае будет очень дорогим, у всех потенциальных покупателей плюс-минус одинаковые финансовые возможности, поэтому завербует англичанина тот, кто найдет путь к его сердцу. Джейдона интересуют спортивные перспективы — личные и командные, ведь в «Боруссии» он уже достиг потолка, по крайней мере, если рассуждать о преследовании титулов.