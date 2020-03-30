ГлавнаяНовости

Райола мобилизовал своих клиентов на борьбу с коронавирусом

сегодня, 18:55

Известный футбольный агент Мино Райола мобилизовал своих клиентов на борьбу с коронавирусом. В организованной кампании примут участие все клиенты Райолы, которые принадлежат итальянским клубам или ранее играли в Италии.

В сборе денег на закупку масок и респираторов примут участие Маттейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Джастин Клюйверт, Мойзе Кин, Марио Балотелли, Лука Пеллегрини, Джакомо Бонавентура, Алессио Романьоли, Андреа Пинамонти, Армандо Иццо, Иньяцио Абате, Стефан де Врей и Генрих Мхитарян.

Ранее президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.

Все новости
Президент «Торино»: «В такой ситуации чемпионский титул присуждать нельзя»
Сегодня, 18:40 Комментарии5
Липпи: «Сезон должен быть доигран»
Сегодня, 17:45 Комментарии0
Хави заявил, что Санчо и Гнабри усилили бы «Барселону»
Сегодня, 16:31 Комментарии0
Янг: «Хочу остаться в „Интере“, чтобы побеждать»
Сегодня, 16:12 Комментарии0
Подольски: «Травмы помешали Гнабри закрепиться в „Арсенале“»
Сегодня, 16:02 Комментарии1
«Бавария» при продлении контрактов не будет снижать зарплаты
Сегодня, 15:35 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:27
Наверное устал без дела сидеть. Думает, а почему бы не заняться благотворительностью? В целом, ход правильный, пиар никогда лишним не будет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:09
Хорошая компания...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100