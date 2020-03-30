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сегодня, 18:55

Известный футбольный агент Мино Райола мобилизовал своих клиентов на борьбу с коронавирусом. В организованной кампании примут участие все клиенты Райолы, которые принадлежат итальянским клубам или ранее играли в Италии.

В сборе денег на закупку масок и респираторов примут участие Маттейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Джастин Клюйверт, Мойзе Кин, Марио Балотелли, Лука Пеллегрини, Джакомо Бонавентура, Алессио Романьоли, Андреа Пинамонти, Армандо Иццо, Иньяцио Абате, Стефан де Врей и Генрих Мхитарян.

Ранее президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.