Президент «Торино»: «В такой ситуации чемпионский титул присуждать нельзя»

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сегодня, 18:40

Президент «Торино» Урбано Каиро считает, что нынешний чемпионат Италии завершить нереально в условиях пандемии, а вручать трофей по итогам уже сыгранных матчей несправедливо.

По моему мнению, чемпионат уже закончен, и доиграть его не удастся. А в такой ситуации чемпионский титул присуждать нельзя.

Ранее президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.