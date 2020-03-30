Президент «Торино»: «В такой ситуации чемпионский титул присуждать нельзя»

Президент «Торино» Урбано Каиро считает, что нынешний чемпионат Италии завершить нереально в условиях пандемии, а вручать трофей по итогам уже сыгранных матчей несправедливо.
По моему мнению, чемпионат уже закончен, и доиграть его не удастся. А в такой ситуации чемпионский титул присуждать нельзя.
Ранее президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.
Если допустим, дословно понял п.5 правил КП только я один и только у меня одного осталась немаленькая сумма баллов для плей-офф, то будучи человеком не тщеславным, предлагаю дабы не было ГЛОБАЛЬНОГО СРАЧА либо аннулировать результаты этого месяца, либо отдать приз пользователю "Звезда по имени Солнце" и не проводить плей-офф в этом месяце
Единственная просьба при принятии такого предложения, оставить мне в следующем КП хотя бы половину из мной накопленного для плей-офф текущего баланса за март 2020 (так было бы честно, ибо УМУЧАЛСЯ я их зарабатывать)
Если допустим, дословно понял п.5 правил КП только я один и только у меня одного осталась немаленькая сумма баллов для плей-офф, то будучи человеком не тщеславным, предлагаю дабы не было ГЛОБАЛЬНОГО СРАЧА либо аннулировать результаты этого месяца, либо отдать приз пользователю "Звезда по имени Солнце" и не проводить плей-офф в этом месяце
Единственная просьба при принятии такого предложения, оставить мне в следующем КП хотя бы половину из мной накопленного для плей-офф текущего баланса за март 2020 (так было бы честно, ибо УМУЧАЛСЯ я их зарабатывать)
Считаю, что свой вопрос задал Арбитру корректно, также корректно понял его ответ , в связи с этим вчерашний день финальным НЕ СЧИТАЛ
Считаю, что свой вопрос задал Арбитру корректно, также корректно понял его ответ , в связи с этим вчерашний день финальным НЕ СЧИТАЛ