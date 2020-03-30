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Президент «Торино»: «В такой ситуации чемпионский титул присуждать нельзя»

сегодня, 18:40

Президент «Торино» Урбано Каиро считает, что нынешний чемпионат Италии завершить нереально в условиях пандемии, а вручать трофей по итогам уже сыгранных матчей несправедливо.

По моему мнению, чемпионат уже закончен, и доиграть его не удастся. А в такой ситуации чемпионский титул присуждать нельзя.

Ранее президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что в любом случае в Серии А будет объявлен чемпион.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:43, ред.
А почему бы не подождать до лета, когда команды заканчивают свои чемпионаты, и попробовать доиграть оставшиеся матчи во время перерыва, до начала следующего сезона? Единственное неудобство, которое в этом случае будут испытывать команды, - небольшой перерыв в пару-тройку недель, а не в два месяца, но это такой пустяк по сравнению с тем обстоятельством, что чемпионами могут объявить команды, которые лидируют с отрывом от преследователей всего в два-пять-семь очков, т.е. мизерный отрыв, который может быть ликвидирован. Думаю, предложенный мной вариант имеет право на жизнь.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:28
Да нет, можно. Можно "Торино" отдать., можно "Лечче", Не фанат "Сериала", но ""Лацио" жаль. ИМХО.
max74
max74
сегодня в 19:24, ред.
Предложение модераторам:
Если допустим, дословно понял п.5 правил КП только я один и только у меня одного осталась немаленькая сумма баллов для плей-офф, то будучи человеком не тщеславным, предлагаю дабы не было ГЛОБАЛЬНОГО СРАЧА либо аннулировать результаты этого месяца, либо отдать приз пользователю "Звезда по имени Солнце" и не проводить плей-офф в этом месяце

Единственная просьба при принятии такого предложения, оставить мне в следующем КП хотя бы половину из мной накопленного для плей-офф текущего баланса за март 2020 (так было бы честно, ибо УМУЧАЛСЯ я их зарабатывать)
max74
max74
сегодня в 19:06
2 Mikki
Считаю, что свой вопрос задал Арбитру корректно, также корректно понял его ответ , в связи с этим вчерашний день финальным НЕ СЧИТАЛ
max74
max74 ответил Беспределов
сегодня в 18:59, ред.
Добрый день! Больше чем уверен, что почти все участники отнеслись к последним двум матчам как к финальным. Дабы благополучно и справедливо закрыть этот месяц , просто пересчитайте их как финальные. Победитей групп тогда нужно считать на конец дня 28-го а последние 2 матча 29-го как финальные - так было бы справедливо.
Предложение конечно хорошее, но как тогда быть с 9000 очков, которые накоплены мной для плей-офф 31 числа ?
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