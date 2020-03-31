Деменко: «Возможность перехода Шапи в „Спартак“ кажется абсолютно реальной»

Экс-полузащитник «Краснодара» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к форварду «быков» .

Шапи много доверяли в первой части сезона, потом он стал играть чуть меньше. Выходя на замену в последних матчах, он точно не портил игру и даже усиливал её. Немного двоякая ситуация. Чтобы в ней разобраться, нужно находиться внутри коллектива. Возможность перехода Сулейманова в «Спартак» кажется мне абсолютно реальной. Вопрос только в его контракте и тех условиях, которые может предложить московский клуб. Если футболист у тебя не играет, его нужно продавать, иначе ты просто теряешь деньги. Хотя, мне кажется, «Краснодару» следует придержать Шапи у себя.