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Глушаков: «Не особо слежу за „Спартаком“»

вчера, 23:25

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал игру «Спартака» в этом сезоне.

Я не особо слежу за «Спартаком», я и про состав ничего не могу говорить. Есть руководство, тренеры. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу ничего говорить. Почему говорил, что место «Спартака» шестое или восьмое в этом сезоне? Потому что ушёл костяк, сложно с молодыми бороться за высокие места. Нужны ветераны, которые могли бы повести за собой. Как показал этот сезон, я оказался прав. Значит, разбираюсь в футболе.

Что касается мнения о Тиле, то он не особо играл. Может, ему нужно номер поменять? Под восьмым не каждый может играть за «Спартак» (смеётся).

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:14
Мавр сделал свое дело, мавр может отдыхать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:06
Глушаков: «Не особо слежу за „Спартаком“»
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Думаю , что и Спартак не особо следит за Глушаковым!!!
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:34
Наследил в Спартаке...
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