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Евсеев: «Не вижу ничего страшного в том, чтобы играть 3 раза в неделю»

сегодня, 03:51

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев в эфире программы «Футбол России» выступил за то, чтобы нынешний сезон РПЛ был доигран.

Мне бы хотелось, чтобы чемпионат был доигран. Но играть без зрителей или через два-три месяца… Не знаю, как это возможно. Видимо, не будет паузы перед следующим чемпионатом. Ужмёмся. Ничего страшного в том, чтобы играть три раза в неделю, я не вижу. Суббота-среда-воскресенье и так далее. У нас же руководители хотели, чтобы матчей было больше — вот, пожалуйста.

Как тренироваться? Будет упор на восстановительную работу, тактические упражнения.

10 апреля руководители соберутся и решат, что делать дальше. В такой ситуации никто до этого не был — два месяца футболистов не видим, с ними не встречаемся. Всем будет сложно. Нам дадут время подготовиться — минимум три недели. У меня есть опыт, как у игрока, что за это время можно подготовиться.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметил, что сезон в РПЛ можно будет доиграть до осени, если проводить по 2 тура в неделю.

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ОПС
ОПС
сегодня в 04:17, ред.
Если надо, значит надо. Подождем 10 апреля. Что то все таки смогут решить.
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