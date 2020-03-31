Евсеев: «Не вижу ничего страшного в том, чтобы играть 3 раза в неделю»

Наставник «Уфы» в эфире программы «Футбол России» выступил за то, чтобы нынешний сезон РПЛ был доигран.

Мне бы хотелось, чтобы чемпионат был доигран. Но играть без зрителей или через два-три месяца… Не знаю, как это возможно. Видимо, не будет паузы перед следующим чемпионатом. Ужмёмся. Ничего страшного в том, чтобы играть три раза в неделю, я не вижу. Суббота-среда-воскресенье и так далее. У нас же руководители хотели, чтобы матчей было больше — вот, пожалуйста.

Как тренироваться? Будет упор на восстановительную работу, тактические упражнения.

10 апреля руководители соберутся и решат, что делать дальше. В такой ситуации никто до этого не был — два месяца футболистов не видим, с ними не встречаемся. Всем будет сложно. Нам дадут время подготовиться — минимум три недели. У меня есть опыт, как у игрока, что за это время можно подготовиться.