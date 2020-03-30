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Тимощук: «Футболистам „Зенита“ даны рекомендации не выходить из дома»

вчера, 23:48

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о том, как клуб следит за тренировками игроков во время карантина.

Что касается футболистов «Зенита», каждому из них было дано задание, была распечатана программа, чтобы они занимались. Мы в онлайн-режиме стараемся за этим следить и обсуждать с футболистами. Им были даны рекомендации не выходить из дома, но мы не можем это контролировать, они сами должны все понимать. Мы обязаны своим примером показать всем окружающим, что нужно соблюдать меры предосторожности. 

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