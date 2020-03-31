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Евсеев: «Не шутил, когда говорил, что после ухода Игбуна нам стало полегче»

сегодня, 01:44

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, как изменилась игра команды после ухода нападающего Сильвестра Игбуна в московское «Динамо».

Может, кому-то мои слова про то, что из-за ухода Игбуна нам стало полегче, показались шуткой, но это не шутка. Вы посмотрите, сколько мы очков набрали после его ухода. У нас теперь стала командная игра. Если раньше был ярко выраженный форвард, на которого мы старались играть, доставить мяч и больше надеялись на него, то сейчас мы ждём от каждого хороших действий.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:57
Ага..много очков..)))
И лишь 6 голов за последние 15 игр...)))...с августа...
Красота...
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