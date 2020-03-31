Евсеев: «Не шутил, когда говорил, что после ухода Игбуна нам стало полегче»

Главный тренер «Уфы» в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, как изменилась игра команды после ухода нападающего в московское «Динамо».

Может, кому-то мои слова про то, что из-за ухода Игбуна нам стало полегче, показались шуткой, но это не шутка. Вы посмотрите, сколько мы очков набрали после его ухода. У нас теперь стала командная игра. Если раньше был ярко выраженный форвард, на которого мы старались играть, доставить мяч и больше надеялись на него, то сейчас мы ждём от каждого хороших действий.