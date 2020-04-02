Защитник «Норвича» попался за просмотром порно

Защитник «Норвича» Тимм Клозе попал в щекотливую ситуацию.
Футболист находится на карантине дома и иногда общается с болельщиками. Недавно игрок выложил в свой Инстаграм видео, в котором рассказал, какие интересные сериалы он смотрит во время самоизоляции.
Однако один внимательный болельщик заметил, что 31-летний швейцарец смотрит не только сериалы. В браузере на своем ноутбуке Тимм забыл закрыть вкладку популярного порно-сайта.
Напомним, что в прошлом бывший игрок «Барселоны» Паулиньо был оштрафован за рекламу букмекеров и фото с порноактрисой.
Мы теперь будем узнавать, когда тот или иной футболист одноглазого удава придушил? Спасибо за такую заботу)
Мы теперь будем узнавать, когда тот или иной футболист одноглазого удава придушил? Спасибо за такую заботу)