Защитник «Норвича» попался за просмотром порно

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сегодня, 12:51

Защитник «Норвича» попал в щекотливую ситуацию.

Футболист находится на карантине дома и иногда общается с болельщиками. Недавно игрок выложил в свой Инстаграм видео, в котором рассказал, какие интересные сериалы он смотрит во время самоизоляции.

Однако один внимательный болельщик заметил, что 31-летний швейцарец смотрит не только сериалы. В браузере на своем ноутбуке Тимм забыл закрыть вкладку популярного порно-сайта.

Напомним, что в прошлом бывший игрок «Барселоны» Паулиньо был оштрафован за рекламу букмекеров и фото с порноактрисой.