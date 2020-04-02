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Защитник «Норвича» попался за просмотром порно

сегодня, 12:51

Защитник «Норвича» Тимм Клозе попал в щекотливую ситуацию.

Футболист находится на карантине дома и иногда общается с болельщиками. Недавно игрок выложил в свой Инстаграм видео, в котором рассказал, какие интересные сериалы он смотрит во время самоизоляции.

Однако один внимательный болельщик заметил, что 31-летний швейцарец смотрит не только сериалы. В браузере на своем ноутбуке Тимм забыл закрыть вкладку популярного порно-сайта.

Защитник «Норвича» попался за просмотром порно

Напомним, что в прошлом бывший игрок «Барселоны» Паулиньо был оштрафован за рекламу букмекеров и фото с порноактрисой.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 13:44
Каких ещё новостей услышим до первого июня. ....😂😂😂😂😂
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:42
Ударил Тимка яростным кулаком по пандемии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:34
Новость огонь. "Защитник «Норвича» Тимм Клозе попал в щекотливую ситуацию." В чем только щекотливость ситуации? Он преступление совершил?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:25
Футбольный сайт пестрит своим тематическим универсализмом!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:24
ниче себе открытие)))
BBK33
BBK33
сегодня в 13:15
Смотрит чемпионат Беларуси, если верить Колоскову.)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил drug01
сегодня в 13:06
Лучше это чем ....вирус!
Вообще-то Минздрав Ирландии порекомендовал именно это и делать. Они выпустили заявление с просьбой смотреть больше порно и заниматься оздоровительными процедурами и не искать партнеров оффлайн)
drug01
drug01
сегодня в 13:05
Лучше это чем ....вирус!
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
сегодня в 13:04
ого, ШОК, мужик смотрит порно
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:04, ред.
Постыдились бы, Соккер... Это уже уровень Зесун.

Мы теперь будем узнавать, когда тот или иной футболист одноглазого удава придушил? Спасибо за такую заботу)
beefs
beefs
сегодня в 12:51
ну и что, не запрещено...
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