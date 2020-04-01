Чемпион мира — козёл отпущения

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вчера, 14:26

«Соккер.ру» рассуждает о настоящем знаменитого футболиста.

У таких тренеров, как Клопп или Симеоне, приятно играть. Даже если у футболиста нет чемпионского характера – поделятся. Та же история с Зиданом. У Гвардиолы дотошный подход, который немного отличается от стиля коллег, но Хосеп – чемпион чемпионов, который много общается с большинством игроков, объясняет все нюансы, делает их сильнее.

Но есть другой подход. Вальверде, Сарри или Тухель иначе выстраивают отношения с футболистами – держат дистанцию, так что сложно рассчитывать на ту же эмоциональную подпитку, что получают, например, от Антонио Конте футболисты «Интера». Даже Аллегри, пожалуй, умения общаться очень не хватало, чтобы один из его заходов в финал Лиги чемпионов сложился удачнее.

«Атлетико» в финалах не везло с соперником – «Реал» неудобный, ведь тоже волевой, однако сомнений в умении Симеоне настроить на бой нет ни у кого. Наставник очень сильно повлиял на карьеру Антуана Гризманна. Блондин приехал из «Реал Сосьедада» в «Атлетико» и не сразу стал лидером, хотя в его таланте не сомневались – в первом же сезоне наколотил 22 гола в Ла Лиге.

Француз не относится к безвольным людям, но на его игру вправду влияли отношения с Симеоне. Например, под конец поссорились – Гризманн хотел уехать, а его не отпускали, и результативность упала, и былой легкости в игре не было, хотя весь фронт атаки остался для Антуана открытым. В критические моменты на флаге Франции частенько исчезают все цвета, кроме белого, и циничная историческая шутка подходит к ситуации – в «Барселоне» Гризманн своим не стал, он вывесил белый флаг.

А если полагаете, что теория о важности настроя для форварда – глупость, то послушайте Мартина Ласарте, бывшего наставника «Реал Сосьедада», который работал с французом:

Гризманн – козел отпущения в «Барселоне». Он подавлен, ему грустно. Многие аспекты игры Антуана зависят от настроения. За него заплатили много денег, это оказывает на него огромное давление. «Барсе» не хватает Суареса, чтобы снял часть ответственности с Гризманна. Антуану некомфортно в таких условиях.

По французу видно, что он – человек настроения. Добавим тот факт, что Месси с Гризманном точно не подружились – а это важно для успешного форварда «Барселоны», ведь Суарес и Неймар – братья Лионеля, а вот Ибрагимович или Вилья таковыми не были и ушли из команды раньше, чем планировали. Фанаты каталонцев сейчас много внимания уделяли критике Де Йонга и Гризманна – дорогих новичков, но рядом со справедливыми оценками есть предвзятые.

Все видели, что Антуан, когда рубился за «Атлетико», был куда более уверенным в себе. Но тут вина тренеров – Вальверде согласился на трансфер человека, который тактически «Барселоне» подходит не лучше, чем Коутиньо, и вина напарников – каталонцы в этом сезоне играют средне, винить во всем Гризманна было бы глупой затеей. А вот заявление, что ему не рады, можно прочитать прямо в интервью Месси:

Думаю, у Лаутаро получится заиграть в «Барселоне». Луис Суарес бы помог ему. Также я неоднократно заявлял, что считаю Неймара одним из лучших игроков мира. Я был бы рад его возвращению. Он был счастлив, выступая за «Барселону». Тут он получал удовольствие на поле и за его пределами.

Прямее высказаться невозможно – Месси, будучи одним из тройки атаки, топит за то, чтобы в команде были Суарес, Лаутаро, Неймар и включает Дембеле в список «15 восходящих звезд футбола». Очевидно, что для Гризманна места Лионель не видит, а поскольку «Барселоне» нужно продать парочку футболистов, чтобы избежать банкротства летом и покупать новичков, то Антуан – первый на выход, не считая тех, кого предложат на обмен, забирая Мартинеса.

Очевидно, что для ПСЖ интересным может быть «бартер» — Гризманна вместо Неймара, но тут есть одна оговорка. Если Роналду собирается покинуть «Ювентус», или же сами итальянцы не могут позволить платить ветерану огромную зарплату, сокращая расходы, то парижане будут вместе с МЮ стараться заманить португальца. И хотя Гризманну всего 29 лет, а Роналду на шесть лет старше, любой большой клуб, в том числе «красные дьяволы», куда Антуана сватали в прошлом, выберут Криштиану.

Объяснения не нужны, Гризманн в «Барселоне» ответил на вопрос, почему гранды будут выбирать не его. Не забывайте, что даже в Каталонию попал с подачи Бартомеу, Месси не просил его подписывать. Были даже слухи, что звезды каталонцев против появления в составе человека, который их не раз огорчал в футболке «Атлетико». И с самого француза ответственность не снимаем. Если у Погба проблемы из-за высокомерия и недостаточной жертвенности на поле, то Гризманн вправду слишком отвлеченный от футбола человек.

Любит игру – на днях сознался, что скучает без матчей и тренировок, однако Антуан параллельно увлечен баскетболом, обожает компьютерные игры, у него есть маленькие сын и дочь (кстати, рождены в один день), молодая жена – уделяет им внимание, поэтому на сто процентов футбольным монстром не является. И не был таковым. Гризманн это не Зидан и не Кантона по характеру. И даже не хитрый Анри, которому наглости всегда хватало и на «Арсенал», и на «Барселону». Антуан совсем другой, поэтому при выборе клуба ему нужно смотреть в первую очередь на тренера, во вторую – на тактику команды.

Такой игрок впишется в ПСЖ , если там останется Мбаппе, но не будет Роналду. При этом Гризманн не нужен МЮ – Сульшеру подавай вожаков стаи, которая мечтает стать чемпионской в будущем. Очевидно, что в «Ювентусе» Антуан вряд ли заиграет, если туринцы заменят им Роналду. Не так много на карте плей-офф ЛЧ команд, где француз будет счастлив. Быть может, даже сожалеет, что не остался в «Атлетико», не является частью коллектива, что выбил «Ливерпуль». Впрочем, чемпионский титул в Испании с каталонцами еще можно выиграть, но должен смотреть в будущее.

Пора осознать главный минус – не из вожаков, не смелый. Жиру в ответ на шутку Бензема, что Карим – болид «Формулы-1», а Оливье – машинка из картинга, заявил, что не спорит с таким статусом, но напоминает – является чемпионским картом, ведь выиграл ЧМ -2018 в России. Гризманн тоже взял награду, но когда его попросили прокомментировать сравнение Бензема, то испугался говорить, чтобы «не было проблем». В этом весь Антуан. Мог ведь подколоть и Карима, и Оливье. Но француз такой, как на вид – улыбчивый, простой и немножко наивный.

А в «Барселоне» улыбается реже, выдавливает из себя радость. Под прессом некомфортно. На Евро-2016 Гризманн не вытащил Францию из передряги и не принес «золото», а спустя два года не получил «Золотой мяч», смотрел, как награждают Модрича. Антуан не зажег в «Барселоне», вряд ли останется в каталонском клубе – смысла нет, если возвращается Неймар и приедет Лаутаро, поэтому должен выбрать себе новую команду. И когда говорили про «Интер» — любимый клуб Симеоне, который ценит даже выше, чем «Атлетико», то это не худший для Гризманна вариант.

Неплохо парню, которому нужна поддержка дикого тренера, зайти в команду, где у Лаутаро рядом с Лукаку полная свобода, где от Антуана не будут требовать последних передач – есть Эриксен. Там же Антонио Конте поставит неплохую оборону, похожую на защиту «Атлетико», но отличающуюся по тактике. Годину в Милане сложно из-за схемы, но Гризманн в «Интере» может заиграть. В любом случае, нужен новый коллектив, в команду Месси не вписался лично, а по статистике дебютировал лучше, чем Азар, ведь обошелся без травм – в 36 играх забил 14 голов и сделал 4 ассиста.

Not great, not terrible. Но после того, как Месси и компания согласились урезать зарплаты, чтобы спасти «Барселону» от финансового краха, аргентинец потребует в ответ летом трансферы, на которые рассчитывает. Неймар и Лаутаро – цели каталонцев, а Гризманну нужно искать себе новый клуб с тренером, который вернет Антуану веру в себя, оградив от лишнего давления, позволив просто наслаждаться футболом. Дешам и Симеоне так умеют, Вальверде и Сетьен – никак нет.