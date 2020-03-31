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Мэр Лондона обратился за помощью к столичным клубам

сегодня, 22:21

Мэр Лондона Садик Хан выразил надежду на то, что столичные клубы помогут городу в борьбе с коронавирусом.

Политик обратился к руководству лондонских команд («Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Фулхэм», «Чарльтон», КПР, «Брентфорд» и «Миллуолл») с просьбой разрешить своему медперсоналу работать в больницах во время коронавируса, предоставить стадионы и жилые помещения для сотрудников Минздрава и врачей, которым нужно быть ближе к временным госпиталям.

На просьбу уже откликнулись «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

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