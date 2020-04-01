Взвешенные советы. Футбольный мир против коронавируса

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вчера, 10:17

Врачи из мира спорта и переболевшие игроки делятся опытом на «Соккер.ру».

Личный опыт футболистов

Слово Паоло Мальдини, чей организм справился с коронавирусом:

У меня первые симптомы появились 5 марта. Сильная боль в суставах и мышцах. Жар, температура была 38,5. Принимал только жаропонижающие. Никаких противовирусных препаратов, потому что проблем с дыханием у меня не было. Но чувствовал, что это не грипп. Тем более, я привит от гриппа. Конечно, немного переживал, ведь у моего друга болезнь проходит сложнее. А я только перестал на время чувствовать вкус и запах, сейчас мне лучше, но еще есть кашель.

Также выздоровел защитник клуба Бундеслиги «Падерборна» Лука Килиан:

Все началось с легкого першения в горле, я даже не кашлял. 11 марта у меня начала болеть голова, но я продолжил тренироваться. 12 марта я впервые почувствовал жар и сразу пошел к нашему врачу, который немедленно назначил тест. На следующий день мне стало по-настоящему плохо. У меня был жар и озноб, я дрожал. Температура спала только через четыре дня, и после этого я с каждым днем чувствовал себя лучше. Хотел бы обратиться к каждому: отнеситесь к указаниям врачей и политиков серьезно. Держите дистанцию, соблюдайте правила гигиены и не ходите на вечеринки, это просто бред. Несколько недель посидите дома, иначе мы не сдержим этот вирус. Могу сказать по своему опыту: я спортсмен и в хорошей форме, но боролся с вирусом с трудом. Это может быть смертельно опасно для людей с заболеваниями.

Еще один переболевший – Пауло Дибала, отмечает очередной важный нюанс:

Я дышал с трудом, не мог ничего делать уже спустя пять минут. Мышцы болели. Но сейчас чувствую себя лучше, гораздо лучше. После нескольких дней с серьезными симптомами стало значительно лучше.

Кстати, южноафриканский олимпийский чемпион, пловец Камерон ван дер Бург, хотя ему всего 31 год и легкие – на зависть остальным, после обычной ходьбы по дому падал в постель на несколько часов. Не верьте в сказку, что «молодых не берет». Берет, есть страны, где чаще всего болеют как раз люди от 20 до 40 лет.

Полезная информация:

• многие врачи отмечают потерю чувства запаха или вкуса как характерный, но не обязательный симптом;

• сухой кашель, утрудненное дыхание и тахипноэ (учащенное поверхностное дыхание) – объективные симптомы болезни;

• даже бывший спортсмен Мальдини чувствовал сильную боль в суставах и мышцах, а его молодых коллег накрыло даже сильнее;

• при более серьезном течении болезни температуру тяжело сбить, Мальдини и Дибале повезло, Килиану – нет;

• ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Паоло пил жаропонижающие под присмотром врачей.



Пустые или вредные советы

Чтобы обзор не был настолько серьезным, подключим парочку «гениев». Врачи во время пандемий не имеют права сеять панику, должны помогать умными подсказами, но ведь сейчас каждый немножко вирусолог.

Поэтому важно научиться отфильтровывать полезные советы от бреда. Например, проверьте у себя в ближайшем магазине, есть ли имбирь? Народ увидел рассылку на тему, что этот корень нужно держать во рту, хотя он не является никаким лекарством против коронавируса.

Еще один пример бесполезного совета от Глушакова:

Я ел чеснок все зимние сборы и вообще не догадывался о коронавирусе. Ем много чеснока на сборах, побольше зелени. Я не боюсь заболеть, но другим советую: сидите дома и выполняйте указания. Я никуда не выхожу, все соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем.

Важно развенчать глупый миф. Врачи заявляют, что нет никакой связи между коронавирусом и чесноком, его антисептические свойства переоценены. Если вам нравится чеснок – кушайте на здоровье, но не стоит обманывать других, давая бесполезные советы, как Глушаков. Денис не боится коронавируса, потому что он Денис, а не из-за чеснока.

Еще один пример тотальной каши в голове – от бывшего хавбека «Локомотива» Александра Алиева:

Маску выкинул. Но, честно скажу, я в это не верю, в этот коронавирус. Конечно, когда пошла эта шумиха, то, как дурачок, на все это спровоцировался. Ну, а руки дезинфицировать, мыть всегда надо было.

Да, 42 тысячи трупов и под 900 000 выявленных зараженных нужны, чтобы обмануть Александра Алиева – мировой сговор против бывшего футболиста.

Еще один пример, когда непрофессионалу лучше заткнуться, если не спрашивают, показал Илья Геркус, бывший директор «Локомотива»:

Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии, и Испании, и даже Германии с Южной Кореей. Самый медленный. Не нервничаем.

Сильное заявление. А ничего, что в Германии хотят увеличить количество тестов с 160 000 в неделю до полумиллиона, а в России официальная цифра за все время – 343 тысячи? Геркус не имеет права делать радужные заключения, не будучи профессиональным эпидемиологом.

Если кто-то поверил дилетанту, что в РФ ситуация будет лучше, чем в «отсталой» Германии – потерял бдительность. Чем больше услышим заявлений в стиле «коронавируса не существует», «это обычный грипп», «весна – для шашлыков», «чеснок спасет», «самый медленный темп», или «русских не берет» — тем больше будет трупов.

Полезная информация:

• корень имбиря, чеснок и лук не являются лекарством от коронавируса. На данный момент ни специальной вакцины, ни таблеток нет. Есть тесты препаратов в США , Германии и Китае, но это клинические исследования;

• Глушаков сказал о том, что ест много зелени. Если говорим о диете, то в рекомендациях врачей читаем о рационе: для больных – легкая диета с белками, клетчаткой и без большого количества жиров и углеводов, для здоровых – сбалансированная, но можно включить быстрые углеводы, в том числе сладкое;

• Алиев выбросил маску и ошибся. Врачи поначалу бурно спорили о ношении масок всеми, но в последние дни центры по контролю заболеваний многих развитых стран предлагают перенимать удачный опыт Южной Кореи – носить маски всем и всегда, даже просто на улице, где есть другие люди. Зачем? Многие носители бессимптомные. Или вы сами заразите всех, не зная о болезни, или заразят вас люди без масок;

• тесты молекулярных биологов показали, что даже маска из многослойной туалетной бумаги задерживает до 70 % частиц. Профессиональные респираторы и хирургические маски оставьте медикам, обычные – в том числе пошитые самостоятельно из старой футболки, надевайте на улице и в общественных помещениях. Но не забывайте их потом стирать при высокой температуре — дезинфицировать;

• важный момент – маски и бороды. Брейте длинные бороды, не будьте, как главный врач Коммунарки, который неправильно надевал респиратор из-за бороды. Разумеется, заболел он из-за тесного контракта с больными, но борода явно мешала, увеличивая риск заражения;

• даже Алиев понимает, что дезинфицировать и мыть руки нужно всегда, не только сейчас. Также обязательно дезинфицируйте ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны (читайте инструкции, как это делать, не нужно заливать технику спиртом) – это всегда полезно.

Советы от футбольных врачей

Сейчас большинство врачей сосредоточено на физическом состоянии и иммунитете, но некоторые, как доктор одесского «Черноморца», отмечают важность позитивных эмоций. В закрытом пространстве многим семьям будет сложно сохранить бодрость духа.

Поэтому добавляйте в рацион комедии, выступления интересных вам комиков, соблюдайте информационную гигиену. Впечатлительным или людям с тревожными состояниями категорически не рекомендуют следить за всеми новостями о коронавирусе в мире.

Вы ничего не меняете, зная цифры, просто следите за собой и близкими. Информационная гигиена важна, если ваша психика к сверхнагрузкам не готова. В остальном все по международным рекомендациям. Например, врач «Локомотива» Никита Карлицкий полностью прав — упрямых стариков нужно закрывать в квартирах или домах, принося под двери еду:

Лучшее средство сейчас — максимальная самоизоляция. Есть игроки, которые переживают больше остальных. Но все переживают не за себя, а за близких. Основная проблема — люди в возрасте, все думают о родителях. Ребята подходят, спрашивают, пытаются ограничить своих родственников в передвижении.

Теперь рекомендация врача ЦСКА Шагабутдина Керимова на случай, если уже есть болезнь и она прогрессирует:

Если у вас есть одышка в любой форме, лихорадка (температура выше 38 градусов – прим. редакции), которая не поддаётся жаропонижающим, общее состояние плохое и стремительно ухудшается, то звоните в скорую помощь.

А теперь, пожалуй, самые толковые советы по иммунитету – от врача сборной России Эдуарда Безуглова:

Любой из нас достаточно просто может помочь иммунитету. Условия самоизоляции и удаленной работы идеально подходят для первого способа: сна. Спать лучше не менее 9-10 часов. Очень важно и периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях. Лично я бы рекомендовал принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Его можно принимать в дозах 3-5 тысяч МЕ в день весь период самоизоляции. По последним данным, он позитивно влияет на многие системы и, в том числе, иммунную. Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины.

Полезная информация:

• болезнь остается плохо изученной в силу новизны и разности штаммов вируса. Теория, что всем нужно переболеть для коллективного иммунитета, пока терпит крах в странах, где ее тестируют на живых людях. Поэтому самоизоляция и карантин – мировая практика, особенно для групп риска – людей с хроническими болезнями, ожирением или после шестидесяти лет;

• мадридский врач, который сам переболел за три недели, рекомендует для госпитализации пациентов, у которых температура выше 39 градусов на протяжении двух часов, сдавленное чувство в груди, есть диарея или рвота, а количество вдохов в состоянии покоя выше 24-30 на минуту (в норме – около 16-20, но зависит от пола и возраста). Поэтому не паникуйте и не бегите в больницу, если у вас 37.0, ведь сезон ОРВИ и гриппа еще не закончился. Мальдини и компания болели дома, решение о госпитализации принимает только врач;

• нужно стараться много спать – хотя понятно, что у тревожных людей сейчас бессонница, заниматься дома физкультурой с собственным весом, не помешает купить в аптеке названные врачом сборной витамины. Разнообразный, в меру здоровый рацион и обильное питье, чтобы организм не был обезвожен, тоже помогут иммунитету. Рекомендации следить за влажностью воздуха в помещении, где находитесь, и температурой – проветривать комнату, тоже полезные. Все проходит и это – пройдет. Будьте здоровы!