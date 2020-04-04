Ребров: «К началу игр нужно будет просто вспомнить, как обращаться с мячом»

Голкипер «Спартака» убеждён, что футболистам будет не слишком трудно набрать форму к возобновлению сезона после карантина.

У футболистов самая простая позиция: как только нам дадут тренироваться, так мы и начнём тренироваться. Такая же ситуация с розыгрышем чемпионата. Тут всё отталкивается от этого вируса. Если успеваем доигрывать чемпионат, то доигрываем и начинаем новый. Руководству сложнее в этой ситуации. Думаю, если мы будем все выполнять предписанные рекомендации, то нам потребуется не так много времени для восстановления. У нас всё-таки несколько часов в день насыщенная программа. Ты тренируешься дома, нужно будет просто определённый объём набегать и вспомнить, как обращаться с мячом. Всё будет хорошо. Главное, чтобы не затянулось всё.

Доверять можно кому угодно, но футболисты есть футболисты. Кто-то менее ответственный, кто-то более ответственный. Всем выдали программы, всё это потом считывается и просматривается. При этом я думаю, что тренерский штаб нам доверяет. После зимней паузы все футболисты выполнили требования. Отрезок весенний показал, что «Спартак» был в порядке.