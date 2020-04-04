Ребров: «К началу игр нужно будет просто вспомнить, как обращаться с мячом»

Голкипер «Спартака» Артём Ребров убеждён, что футболистам будет не слишком трудно набрать форму к возобновлению сезона после карантина.
У футболистов самая простая позиция: как только нам дадут тренироваться, так мы и начнём тренироваться. Такая же ситуация с розыгрышем чемпионата. Тут всё отталкивается от этого вируса. Если успеваем доигрывать чемпионат, то доигрываем и начинаем новый. Руководству сложнее в этой ситуации. Думаю, если мы будем все выполнять предписанные рекомендации, то нам потребуется не так много времени для восстановления. У нас всё-таки несколько часов в день насыщенная программа. Ты тренируешься дома, нужно будет просто определённый объём набегать и вспомнить, как обращаться с мячом. Всё будет хорошо. Главное, чтобы не затянулось всё.
Доверять можно кому угодно, но футболисты есть футболисты. Кто-то менее ответственный, кто-то более ответственный. Всем выдали программы, всё это потом считывается и просматривается. При этом я думаю, что тренерский штаб нам доверяет. После зимней паузы все футболисты выполнили требования. Отрезок весенний показал, что «Спартак» был в порядке.
Ребров также рассказал о том, как игроки «Спартака» отреагировали на идею о сокращении зарплаты на 40%.
Плюс в Советском союзе футбол наш был сильней.
Плюс в Советском союзе футбол наш был сильней.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил очередной рекорд. Это произошло в выездном матче 16 тура Российской премьер-лиги против "Ростова", который завершился со счетом 0:0.
Игорь стал первым из всех отечественных голкипером, кто провел 300 сухих матчей. Как отмечает пресс-служба "красно-синих", до определенного момента лишь четверо голкиперов смогли преодолеть отметку в 200 игр на ноль - Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215, с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252).
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил очередной рекорд. Это произошло в выездном матче 16 тура Российской премьер-лиги против "Ростова", который завершился со счетом 0:0.
Игорь стал первым из всех отечественных голкипером, кто провел 300 сухих матчей. Как отмечает пресс-служба "красно-синих", до определенного момента лишь четверо голкиперов смогли преодолеть отметку в 200 игр на ноль - Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215, с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252).
А жена ему может фартук сошьет с цифрой 43. Нужно ведь гордиться своими рекордами.😂
А жена ему может фартук сошьет с цифрой 43. Нужно ведь гордиться своими рекордами.😂