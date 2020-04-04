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Ребров: «К началу игр нужно будет просто вспомнить, как обращаться с мячом»

04 апреля 2020, 03:23

Голкипер «Спартака» Артём Ребров убеждён, что футболистам будет не слишком трудно набрать форму к возобновлению сезона после карантина.

У футболистов самая простая позиция: как только нам дадут тренироваться, так мы и начнём тренироваться. Такая же ситуация с розыгрышем чемпионата. Тут всё отталкивается от этого вируса. Если успеваем доигрывать чемпионат, то доигрываем и начинаем новый. Руководству сложнее в этой ситуации. Думаю, если мы будем все выполнять предписанные рекомендации, то нам потребуется не так много времени для восстановления. У нас всё-таки несколько часов в день насыщенная программа. Ты тренируешься дома, нужно будет просто определённый объём набегать и вспомнить, как обращаться с мячом. Всё будет хорошо. Главное, чтобы не затянулось всё.

Доверять можно кому угодно, но футболисты есть футболисты. Кто-то менее ответственный, кто-то более ответственный. Всем выдали программы, всё это потом считывается и просматривается. При этом я думаю, что тренерский штаб нам доверяет. После зимней паузы все футболисты выполнили требования. Отрезок весенний показал, что «Спартак» был в порядке.

Ребров также рассказал о том, как игроки «Спартака» отреагировали на идею о сокращении зарплаты на 40%.

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cska minus
cska minus ответил viv
вчера в 13:12
Акинфеев первым из отечественных вратарей провел 300 "сухих" матчей Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил очередной рекорд. Это произошло в выездном матче 16 тура Российской премьер-лиги против "Ростова", который завершился со счетом 0:0. Игорь стал первым из всех отечественных голкипером, кто провел 300 сухих матчей. Как отмечает пресс-служба "красно-синих", до определенного момента лишь четверо голкиперов смогли преодолеть отметку в 200 игр на ноль - Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215, с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252).
Сравни количество сыгранных матчей.
Плюс в Советском союзе футбол наш был сильней.
makkie
makkie ответил cska vperiod
04 апреля в 22:21
Штанголизу ничего не грозит всё равно лавку охранять.
Акинфеев сейчас играет не лучше Реброва :)
viv
viv ответил cska minus
04 апреля в 12:00
Игорь в период изоляции продолжает жонглировать дома. А жена ему может фартук сошьет с цифрой 43. Нужно ведь гордиться своими рекордами.😂
Акинфеев первым из отечественных вратарей провел 300 "сухих" матчей

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил очередной рекорд. Это произошло в выездном матче 16 тура Российской премьер-лиги против "Ростова", который завершился со счетом 0:0.

Игорь стал первым из всех отечественных голкипером, кто провел 300 сухих матчей. Как отмечает пресс-служба "красно-синих", до определенного момента лишь четверо голкиперов смогли преодолеть отметку в 200 игр на ноль - Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215, с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252).
Red blu
Red blu
04 апреля в 11:54
Ребров, если не умел обращаться с мячом, вспомнить уже не получится:)))
cska minus
cska minus ответил cska vperiod
04 апреля в 07:15
Штанголизу ничего не грозит всё равно лавку охранять.
Игорь в период изоляции продолжает жонглировать дома.
А жена ему может фартук сошьет с цифрой 43. Нужно ведь гордиться своими рекордами.😂
shlomo
shlomo
04 апреля в 07:14
Дома тренируйся....
ОПС
ОПС
04 апреля в 07:14
Было бы, что вспоминать...
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 04:48
Штанголизу ничего не грозит всё равно лавку охранять.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 03:42
Восемь туров и без сборов пройти можно, если дома себя не запускать.
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