Кокорин: «Аренда в „Сочи“ до 15 мая. Не знаю, что будет дальше»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что пока не знает, где продолжит карьеру после аренды в «Сочи».
У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно всё распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.
Хозяева вставляют палки в колёса, Сочи - это несерьезно, Динамо - пройденный этап.
Хозяева вставляют палки в колёса, Сочи - это несерьезно, Динамо - пройденный этап.
В сложившейся ситуации правда будет на стороне Зенита, а там уже будут решать, с поправкой на форс-мажор...
В сложившейся ситуации правда будет на стороне Зенита, а там уже будут решать, с поправкой на форс-мажор...
Почему было не указать в документах - до окончания первенства..??
Или Александр в одном круге чемпионата согласно бумагам сможет сыграть за 2-е разные команды ??
Почему было не указать в документах - до окончания первенства..??
Или Александр в одном круге чемпионата согласно бумагам сможет сыграть за 2-е разные команды ??