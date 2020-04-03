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Кокорин: «Аренда в „Сочи“ до 15 мая. Не знаю, что будет дальше»

03 апреля 2020, 21:16

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что пока не знает, где продолжит карьеру после аренды в «Сочи».

У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно всё распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 апреля в 04:49
куда ни кинь - всюду клин
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 00:37, ред.
Дальше будет зенит-2 который играет на стадионе Фишт.
Трубадур
Трубадур
04 апреля в 00:26
Дальше будет Зенит.
andromend
andromend
03 апреля в 23:39, ред.
Ротенберг уже все сказал.Так,что Кокорина судьба решена. Тут или Сочи, или на завод.
25процентный клоун
25процентный клоун
03 апреля в 23:19
Да всем плевать
ermak6848
ermak6848
03 апреля в 23:00
за бугор уезжай, а там видно будет...
makkie
makkie
03 апреля в 22:36
Езжай-ка ты, Саша, в Европу лучше!
Хозяева вставляют палки в колёса, Сочи - это несерьезно, Динамо - пройденный этап.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 22:21
Это хорошо, что до определённой даты ,а не до конца сезона.
В сложившейся ситуации правда будет на стороне Зенита, а там уже будут решать, с поправкой на форс-мажор...
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 22:20
Этот вирус всё сбил ни кто не знает когда это кончится.
ДАША Д
ДАША Д
03 апреля в 21:42
Где-нибудь пристроится.
drug01
drug01
03 апреля в 21:41
.....за рубеж?????
shlomo
shlomo
03 апреля в 21:35
Сейчас не знаю....что будет даже в июне....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 апреля в 21:34, ред.
Странное соглашение...в аренде до 15-го мая.....
Почему было не указать в документах - до окончания первенства..??
Или Александр в одном круге чемпионата согласно бумагам сможет сыграть за 2-е разные команды ??
VAN ARM
VAN ARM ответил Трубадур
03 апреля в 21:30
Дальше за тебя будут драться цска, спартак и Локомотив.
думаю цска в стороне постоит ))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM ответил Zenit_84
03 апреля в 21:29
играть и забивать как в Сочи
дай бог. всегда приятно смотреть красивую игру и голы конечно
Zenit_84
Zenit_84 ответил VAN ARM
03 апреля в 21:27
лавку полировать?))
играть и забивать как в Сочи
Трубадур
Трубадур
03 апреля в 21:25, ред.
Дальше за тебя будут драться цска, спартак и Локомотив.
VAN ARM
VAN ARM ответил Zenit_84
03 апреля в 21:23
16.05 в Зенит!
лавку полировать?))
Бубнин
Бубнин
03 апреля в 21:22
Дальше будет 16 мая.
Zenit_84
Zenit_84
03 апреля в 21:17, ред.
16.05 в Зенит!
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