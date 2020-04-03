Кокорин: «Аренда в „Сочи“ до 15 мая. Не знаю, что будет дальше»

Нападающий «Зенита» рассказал, что пока не знает, где продолжит карьеру после аренды в «Сочи».

У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно всё распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.