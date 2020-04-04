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Широков: «Дзюба – лучший российский игрок в РПЛ»

04 апреля 2020, 01:36

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков выбрал лучшего футболиста российской Премьер-Лиги.

Артём Дзюба — лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерёменко.

Широков также выразил мнение, что «Зениту» следует расстаться с полузащитником Олегом Шатовым.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
04 апреля в 13:44
Спорный вопрос.
blitz
blitz
04 апреля в 13:40
Отдайте ему медальку.))))))
blitz
blitz
04 апреля в 13:35
Не все согласны с мнением Широкова.
BenderBender
BenderBender ответил cska minus
04 апреля в 13:21
Дзюба - это он или она?
Оно. Полено.
BenderBender
BenderBender
04 апреля в 13:20
Мнение ноунейма мало кого интересует.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 апреля в 11:31
Если у нас в стране Дзюба лучший , то какое же ..ерьмо все остальные ?!!! Поэтому ,мы занимаем завышенное место в мировом рейтинге ! Должны быть ещё ниже !
Leningrad 84
Leningrad 84
04 апреля в 09:58
Широков прав - Дзюба лучший!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 08:53
Если оспаривать "лучшесть" Дзюбы сложновато - глядя на статистику....
Даже при определённом спаде у Чаловых-Миранчуков, есть Марио и Бакаев которые уровнем не ниже.....

Вот про гегемонию Ерёменко средь импортных игроков - я бы поспорил...
Ибо давно наблюдаю игру Гжегожа Крыховяка...
cska minus
cska minus
04 апреля в 07:09
Дзюба - это он или она?
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 04:49
Удар по федуну.
Аксинья
Аксинья
04 апреля в 03:43
Дзюба наше всё...
Заполярный
Заполярный
04 апреля в 03:28
широков не смеши мои тапки.
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 02:22
Дзюба лучший среди отечественных игроков пока что.
Трубадур
Трубадур
04 апреля в 01:51
Это так и есть.
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