Широков: «Дзюба – лучший российский игрок в РПЛ»

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04 апреля 2020, 01:36

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России выбрал лучшего футболиста российской Премьер-Лиги.

Артём Дзюба — лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерёменко.

Широков также выразил мнение, что «Зениту» следует расстаться с полузащитником Олегом Шатовым.