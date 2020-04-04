Широков: «Дзюба – лучший российский игрок в РПЛ»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков выбрал лучшего футболиста российской Премьер-Лиги.
Артём Дзюба — лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерёменко.
Широков также выразил мнение, что «Зениту» следует расстаться с полузащитником Олегом Шатовым.
Даже при определённом спаде у Чаловых-Миранчуков, есть Марио и Бакаев которые уровнем не ниже.....
Вот про гегемонию Ерёменко средь импортных игроков - я бы поспорил...
Ибо давно наблюдаю игру Гжегожа Крыховяка...
Даже при определённом спаде у Чаловых-Миранчуков, есть Марио и Бакаев которые уровнем не ниже.....
Вот про гегемонию Ерёменко средь импортных игроков - я бы поспорил...
Ибо давно наблюдаю игру Гжегожа Крыховяка...