Ребров: «Вопрос о сокращении зарплаты решили быстро. Ребята молодцы»

Вратарь «Спартака» рассказал о том, как команда отнеслась к идее о сокращении зарплаты на 40% на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Ситуация с сокращением зарплаты? Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу. Понятно, что клуб не может зарабатывать в такой момент, но и при этом мы должны получать какие-то деньги. Особых проблем не было с этим, всё прошло быстро.