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Ребров: «Вопрос о сокращении зарплаты решили быстро. Ребята молодцы»

04 апреля 2020, 01:54

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о том, как команда отнеслась к идее о сокращении зарплаты на 40% на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Ситуация с сокращением зарплаты? Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу. Понятно, что клуб не может зарабатывать в такой момент, но и при этом мы должны получать какие-то деньги. Особых проблем не было с этим, всё прошло быстро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 06:55
Можно и больше сокращать, всё равно получают нереально много.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 04:45
Скоро федун разорится с вашими зарплатами.
gentlewolf
gentlewolf
04 апреля в 02:13
"Вопрос о сокращении зарплаты решили быстро. Ребята с из профсоюза молодцы."
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 02:04
Решили хорошо.
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