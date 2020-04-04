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Широков: «Все говорят: „Газпром“ – народные деньги. А „Лукойл“ – это что?»

04 апреля 2020, 02:50

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение о спонсорах своих бывших клубов «Зенита» и «Спартака» – компаниях «Газпром» и «Лукойл».

Вот все говорят: «Газпром» — народные деньги. А «Лукойл» — это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» — это частные инвестиции, конечно. Нефть — везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть — народная, а в «Лукойле» — нет.

Напомним, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что до конца этой недели клуб объявит о сокращении зарплат футболистам.

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Все комментарии
cska minus
cska minus ответил SHMEL
сегодня в 10:15
Ну давай по порядку, кто из госконтор нас усиленно спонсирует? Аэрофлот, предоставивший самолет и все-? Hendai - ? Россети- тоже не госкомпания... Вертолеты России - ?Ну да, где-то каким-то боком касаются госстрктур, да и только. Гинеровские гостиницы ты называешь государственными? НУ КТО ???
Россети не государственная?)))
Вертолеты России не государственная? 😂😂😂
Да, Гинер с койка-мест денег заработал)))
Не пойму, ты не понимаешь или мне лапшу вешаешь?
SHMEL
SHMEL ответил cska minus
сегодня в 08:07
Если бы вам не башляли госкомпании, вы бы играли в фнл или боролись за выживание в премьер-лиге.
Ну давай по порядку, кто из госконтор нас усиленно спонсирует?
Аэрофлот, предоставивший самолет и все-?
Hendai - ?
Россети- тоже не госкомпания...
Вертолеты России - ?Ну да, где-то каким-то боком касаются госстрктур, да и только.
Гинеровские гостиницы ты называешь государственными?
НУ КТО ???
cska minus
cska minus ответил SHMEL
вчера в 19:18
Очень смешно...Если бы госкомпании нам башляли как газстрем или глюкойл у нас ьы не было проблем с приобретением игроков и закрытием кредитов, взятых под строительство стадиона. Насмешил, спасибо.
Если бы вам не башляли госкомпании, вы бы играли в фнл или боролись за выживание в премьер-лиге.
SHMEL
SHMEL ответил cska minus
вчера в 16:40
Смешно. Главные спонсоры это госкомпании.
Очень смешно...Если бы госкомпании нам башляли как газстрем или глюкойл у нас ьы не было проблем с приобретением игроков и закрытием кредитов, взятых под строительство стадиона. Насмешил, спасибо.
cska minus
cska minus ответил SHMEL
вчера в 13:11
Гинер и его карман.
Смешно.
Главные спонсоры это госкомпании.
SHMEL
SHMEL ответил cska minus
04 апреля в 17:15
Кто основные спонсоры ЦСКА?
Гинер и его карман.
oFANATo
oFANATo ответил Red blu
04 апреля в 12:14
Ромка отрабатывает денежки Газпрома.:)))
Широков просто понял, что плохо говорить про клуб Газпрома нельзя, а то выгонят как судью Игоря Федотова.
Red blu
Red blu
04 апреля в 12:06
Ромка отрабатывает денежки Газпрома.:)))
Red blu
Red blu
04 апреля в 12:06
Широков на пенсии разговорился:)))
mortid
mortid
04 апреля в 11:11
Ну Лукойл по крайней мере кричит во всю глотку о народном достоянии. А честно говорит, моё! :D
Faustello
Faustello ответил Ангел неБесГрешен
04 апреля в 10:59
А чё, так можно было? А я то и не знал ;)
а то, частный бизнес, своим так сказать умом и телом ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Faustello
04 апреля в 10:03
Леня ее саморучно делает из своей кровушки, скачивает из себя и чернилами подкрашивает. Святой человек...
А чё, так можно было? А я то и не знал ;)
Faustello
Faustello ответил Ангел неБесГрешен
04 апреля в 09:41
...питерская нефть — народная, а в «Лукойле» — нет... ...она честно-частная, добытая непосильным трудом босса народных...
Леня ее саморучно делает из своей кровушки, скачивает из себя и чернилами подкрашивает. Святой человек...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 09:07, ред.
Ромка знает что говорит....полгода в 2014-м отработал на скважине....
navigators
navigators
04 апреля в 08:54
cska minus
cska minus ответил SHMEL
04 апреля в 08:50
А вот это уже очень грубо, думаю модераторы отправят тебя на допкарантин на сутки.
Думаю не отправят, Игорь это не пользователь сайта и даже не вратарь(судя по его игре)
cska minus
cska minus ответил SHMEL
04 апреля в 08:49
Ты что-то явно путаешь, ЦСКА не живет за гос деньги уже очень давно. И да, ты в прошлом ответе мне не ответил до конца, судя по твоим комментам ты явный поклонник свиней, присосавшихся к госкормушке.
Кто основные спонсоры ЦСКА?
cska minus
cska minus ответил ШМЕЛЬ-258
04 апреля в 08:48
Иди наслаждайся своими крючкохвстыми любителями желудей , производителями бекона и гор навоза.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 апреля в 08:24
    ...питерская нефть — народная, а в «Лукойле» — нет...

    ...она честно-частная, добытая непосильным трудом босса народных...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответил cska minus
    04 апреля в 07:50, ред.
    Отвечу. ЦСКА это овес, навоз и на воротах пиндос.
      SHMEL
      SHMEL ответил cska minus
      04 апреля в 07:47
      Отвечу. ЦСКА это овес, навоз и на воротах пиндос.
      А вот это уже очень грубо, думаю модераторы отправят тебя на допкарантин на сутки.
      SHMEL
      SHMEL ответил cska minus
      04 апреля в 07:45
      Ахахах, болелы ЦСКА как всегда жгут) Ваш клуб всю жизнь живет на гос деньги) раньше армия, теперь госкомпании)
      Ты что-то явно путаешь, ЦСКА не живет за гос деньги уже очень давно. И да, ты в прошлом ответе мне не ответил до конца, судя по твоим комментам ты явный поклонник свиней, присосавшихся к госкормушке.
      cska minus
      cska minus ответил VAN ARM
      04 апреля в 07:32
      труба она и в африке труба)))))))))))) одни народные кругом )))))
      Ахахах, болелы ЦСКА как всегда жгут)
      Ваш клуб всю жизнь живет на гос деньги) раньше армия, теперь госкомпании)
      cska minus
      cska minus ответил nik52
      04 апреля в 07:19
      А сЦСКА-это что ?..
        112910415
        112910415
        04 апреля в 07:12
        вот оно - начало яркой карьеры публичного экономиста !
        ДСА
        ДСА
        04 апреля в 06:56
        У Лукойла денег поменьше.
        VAN ARM
        VAN ARM
        04 апреля в 06:27
        труба она и в африке труба)))))))))))) одни народные кругом )))))
        orlovcar
        orlovcar
        04 апреля в 05:25
        лукойл не гоняет рекламу как газпром : "Газпром- народное достояние"
        ermak6848
        ermak6848
        04 апреля в 05:11
        ну и пусть лучше играют...
        nik52
        nik52
        04 апреля в 04:59
        А сЦСКА-это что ?..
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