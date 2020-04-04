Широков: «Все говорят: „Газпром“ – народные деньги. А „Лукойл“ – это что?»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение о спонсорах своих бывших клубов «Зенита» и «Спартака» – компаниях «Газпром» и «Лукойл».
Вот все говорят: «Газпром» — народные деньги. А «Лукойл» — это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» — это частные инвестиции, конечно. Нефть — везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть — народная, а в «Лукойле» — нет.
Напомним, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что до конца этой недели клуб объявит о сокращении зарплат футболистам.
Вертолеты России не государственная? 😂😂😂
Да, Гинер с койка-мест денег заработал)))
Не пойму, ты не понимаешь или мне лапшу вешаешь?
Вертолеты России не государственная? 😂😂😂
Да, Гинер с койка-мест денег заработал)))
Не пойму, ты не понимаешь или мне лапшу вешаешь?
Аэрофлот, предоставивший самолет и все-?
Hendai - ?
Россети- тоже не госкомпания...
Вертолеты России - ?Ну да, где-то каким-то боком касаются госстрктур, да и только.
Гинеровские гостиницы ты называешь государственными?
НУ КТО ???
Аэрофлот, предоставивший самолет и все-?
Hendai - ?
Россети- тоже не госкомпания...
Вертолеты России - ?Ну да, где-то каким-то боком касаются госстрктур, да и только.
Гинеровские гостиницы ты называешь государственными?
НУ КТО ???
Главные спонсоры это госкомпании.
Главные спонсоры это госкомпании.
...она честно-частная, добытая непосильным трудом босса народных...
...она честно-частная, добытая непосильным трудом босса народных...
Ваш клуб всю жизнь живет на гос деньги) раньше армия, теперь госкомпании)
Ваш клуб всю жизнь живет на гос деньги) раньше армия, теперь госкомпании)
ЦСКА это овес, навоз и на воротах пиндос.
ЦСКА это овес, навоз и на воротах пиндос.