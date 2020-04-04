Широков: «Все говорят: „Газпром“ – народные деньги. А „Лукойл“ – это что?»

Экс-полузащитник сборной России высказал мнение о спонсорах своих бывших клубов «Зенита» и «Спартака» – компаниях «Газпром» и «Лукойл».

Вот все говорят: «Газпром» — народные деньги. А «Лукойл» — это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» — это частные инвестиции, конечно. Нефть — везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть — народная, а в «Лукойле» — нет.