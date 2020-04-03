Дзюба: «Призывы аннулировать сезон — это подло и некрасиво»

Нападающий «Зенита» выступил против аннулирования результатов нынешнего розыгрыша РПЛ .

Думаю, чемпионаты будут доиграны. Если только не затянется прям настолько уж всё. Нужно исходить чисто логически — чемпионаты обязаны быть доиграны в любом случае, ведь телевизионные права уже были оплачены, а это миллионы евро, если говорить о тех же Англии и Испании. Не думаю, что клубы захотят это возвращать. Поэтому 100% чемпионаты будут доиграны. Ну, 99%, хорошо. Если только, не дай бог, не затянется вся эта нехорошая ситуация. В крайнем случае просто останется всё так, как сейчас есть в турнирной таблице.

Я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионат был доигран. Хотелось бы доиграть и победить. Всё-таки уже пройдено хорошее расстояние — 22 тура. Необходимо доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность. А когда говорят про аннулирование чемпионатов… Мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят. Тот же «Ливерпуль» не выигрывал столько лет, сейчас лидирует с отрывом в 20 с чем-то очков, а экс-защитник « МЮ » Рио Фердинанд призывает аннулировать чемпионат.

Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила. И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца всё ясно. Возможно, ещё в Германии. Да и у нас не до конца всё ясно. Хочется, чтобы всё доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты.