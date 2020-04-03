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Дзюба: «Призывы аннулировать сезон — это подло и некрасиво»

03 апреля 2020, 20:36

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выступил против аннулирования результатов нынешнего розыгрыша РПЛ.

Думаю, чемпионаты будут доиграны. Если только не затянется прям настолько уж всё. Нужно исходить чисто логически — чемпионаты обязаны быть доиграны в любом случае, ведь телевизионные права уже были оплачены, а это миллионы евро, если говорить о тех же Англии и Испании. Не думаю, что клубы захотят это возвращать. Поэтому 100% чемпионаты будут доиграны. Ну, 99%, хорошо. Если только, не дай бог, не затянется вся эта нехорошая ситуация. В крайнем случае просто останется всё так, как сейчас есть в турнирной таблице.

Я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионат был доигран. Хотелось бы доиграть и победить. Всё-таки уже пройдено хорошее расстояние — 22 тура. Необходимо доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность. А когда говорят про аннулирование чемпионатов… Мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят. Тот же «Ливерпуль» не выигрывал столько лет, сейчас лидирует с отрывом в 20 с чем-то очков, а экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд призывает аннулировать чемпионат.

Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила. И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца всё ясно. Возможно, ещё в Германии. Да и у нас не до конца всё ясно. Хочется, чтобы всё доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что они планируют доиграть нынешний сезон.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
04 апреля в 11:41, ред.
Пройдет все,обьявят об.этом по миру,тогда другое дело.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
04 апреля в 11:40
Отдайте ему медальку.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
04 апреля в 11:39
Чемпионат анулировать!!! Подло устраивать пир во время чумы и тырить бабки у друзей с карманов.
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 00:27, ред.
Вот только не Дзюбе говорить про подло и некрасиво!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 апреля в 00:18
Подло и некрасиво это иметь два фарм клуба и + 12 халявных очков.
Leningrad 84
Leningrad 84
03 апреля в 23:43
Артем прав, чемпионаты будут доиграны!
25процентный клоун
25процентный клоун
03 апреля в 23:17
деревянная новость, вода течет из дерева
makkie
makkie
03 апреля в 22:35
Ливерпуль как раз таки заслужил чемпионство, без вопросов!
А кое-кто начинает чемпионат с +18 очками в кармане.
И этого кого-то все знают.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 апреля в 22:04
Все таки хочет Темка похоронить Спартак !!!
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 21:20
У кого чемпионат удался а у кого нет.
Супервайзер
Супервайзер
03 апреля в 21:19
Дзюба: " Самое подлое, что придумали либерасты, так это сокращение зарплаты".
cska minus
cska minus
03 апреля в 21:17
Слишком много Дзюбы на футбольном сайте.
Лучше бы про футболистов писали и тренеров.
Не спартак
Не спартак
03 апреля в 21:11
Это выгодно только свиням и коням.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
03 апреля в 21:09
Доиграют обязательно!
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Юррыч
03 апреля в 21:07
Подло и некрасиво когда судит судья Иванов.
    Юррыч
    Юррыч ответил Миша Вилков
    03 апреля в 21:06
    Подло и некрасиво - это когда филиалы подкидывают в сезоне 12 очков.
    Подло и некрасиво когда судит судья Иванов.
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    03 апреля в 21:02
    Подло и некрасиво - это когда филиалы подкидывают в сезоне 12 очков.
    STVA 1
    STVA 1
    03 апреля в 20:57
    Ну Артёмку то не спросят)
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    03 апреля в 20:57
    Только в Тарасовке такое могут хотеть, пердив корячится конкретно.
    leopit
    leopit
    03 апреля в 20:53
    Это спартачи страхуются от своего вылета в пердив.....
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 апреля в 20:48
    Говорит вроде про АПЛ ,а имеет ввиду себя,любимого! А мне вот на страдания и взаимоотношения футболистов АПЛ на...И хороших решений всё равно нет.
    VIPded
    VIPded
    03 апреля в 20:48
    УЕФА сказала доиграть - доиграют.
    морозз
    морозз
    03 апреля в 20:47
    Походу во время этой пламенной речи Артём выдавил скупую мужскую слезу?
    VAN ARM
    VAN ARM
    03 апреля в 20:46
    вот тут я с тёмой согласен!!
    ДСА
    ДСА
    03 апреля в 20:41
    Некрасиво и подло.
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