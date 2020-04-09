Румменигге: «Три дня назад „Бавария“ возобновила тренировки»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии.

Три дня назад «Бавария» возобновила тренировки, соблюдая все рекомендации ВОЗ. Один из вариантов — возобновление чемпионата 9 мая.

Нам нужно возобновить матчи по двум причинам — экономической и спортивной. Нужно определить чемпиона, разыграть места в еврокубках. А еще клубы очень зависимы от денег. Мы ждем одобрения на возобновление чемпионата со стороны правительства Германии.