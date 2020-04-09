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Румменигге: «Три дня назад „Бавария“ возобновила тренировки»

сегодня, 12:52

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии. 

Три дня назад «Бавария» возобновила тренировки, соблюдая все рекомендации ВОЗ. Один из вариантов — возобновление чемпионата 9 мая.

Нам нужно возобновить матчи по двум причинам — экономической и спортивной. Нужно определить чемпиона, разыграть места в еврокубках. А еще клубы очень зависимы от денег. Мы ждем одобрения на возобновление чемпионата со стороны правительства Германии.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 14:35
Хоть какой то позитив.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 13:19
Класс!Пора потихоньку возвращаться к нормальной жизни.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:08
всё верно! скоро играть!!
Аpбитр
Аpбитр ответил drug01
сегодня в 13:03
Добрый день! Прошу разьяснить за что получил БАН (ведь я сижу дома и на на улицу не выходил !!!!) и что эта за новая линия???
Добрый день.
Вам дали ЖК за флуд в первом комментарии, но так как она оказалось второй, получился бан.

4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен!
drug01
drug01
сегодня в 12:58
Добрый день! Прошу разьяснить за что получил БАН (ведь я сижу дома и на на улицу не выходил !!!!) и что эта за новая линия???
drug01
drug01
сегодня в 12:55
Очень приятно!
Karabal
Karabal
сегодня в 12:53
Удачи!
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