Румменигге: «Три дня назад „Бавария“ возобновила тренировки»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии.
Три дня назад «Бавария» возобновила тренировки, соблюдая все рекомендации ВОЗ. Один из вариантов — возобновление чемпионата 9 мая.
Нам нужно возобновить матчи по двум причинам — экономической и спортивной. Нужно определить чемпиона, разыграть места в еврокубках. А еще клубы очень зависимы от денег. Мы ждем одобрения на возобновление чемпионата со стороны правительства Германии.
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Вам дали ЖК за флуд в первом комментарии, но так как она оказалось второй, получился бан.
4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен!