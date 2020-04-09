Гендиректор Бундеслиги: «Трансферного рынка летом не будет, он рухнет»

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт убеждён, что этим летом клубам можно не ждать трансферного окна.

Я бы сказал, что, в краткосрочной перспективе, трансферного рынка этим летом не будет, он рухнет.

Некоторые агенты вдруг поймут, что им нужно усердно работать или, по крайней мере, вообще работать. Некоторые лиги поймут, что деньги – это не то, что автоматически сыпется на вас с небес.