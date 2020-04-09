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Гендиректор Бундеслиги: «Трансферного рынка летом не будет, он рухнет»

сегодня, 07:51

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт убеждён, что этим летом клубам можно не ждать трансферного окна.

Я бы сказал, что, в краткосрочной перспективе, трансферного рынка этим летом не будет, он рухнет.

Некоторые агенты вдруг поймут, что им нужно усердно работать или, по крайней мере, вообще работать. Некоторые лиги поймут, что деньги – это не то, что автоматически сыпется на вас с небес.

Ранее футбольный агент Александр Маньяков спрогнозировал снижение зарплат игроков и цен на трансферы в связи с пандемией коронавируса.

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Все комментарии
Binger
Binger
сегодня в 14:12
Коням из Уфы никого не прибрать будет.
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 10:50
Если бавария снова не растащит составы конкурентов то может и не стать чемпионом на будущий сезон...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:33, ред.
Скоро и миллер это поймет))))))
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 09:24
Знатно над агентами подтрунил. Молодец!
VIPded
VIPded
сегодня в 08:59
Ему давно пора рухнуть, раздутому...)))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 08:48
трансферный рынок это мыльный пузырь, цены завышены в разы, пусть рухнет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:19
Всё зависит как долго будет длиться кризис.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:03
Будем посмотреть))
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 07:58
Норм. Если подешевеют, можно Неймара и Лаутаро брать. Sale 50%)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:54
всё от цен на нефть зависит)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:51
Верится с трудом...
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