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Кроос опроверг свои слова. Он выступал против снижения зарплат игрокам

сегодня, 06:55

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после объявления клуба о сокращении зарплат игроков и руководства опубликовал пост в Твиттере с опровержением своих слов. Ранее в СМИ появилось интервью хавбека, в котором он высказался против сокращения зарплат футболистам.

Возможно, что мои слова были неправильно переведены, либо некоторые не хотят вникать в их смысл. Вы хорошо меня знаете, с самого начала моя позиция была следующей: если мы можем помочь клубу и его сотрудникам, то было бы логично отдать часть нашей зарплаты, что и было подтверждено сегодня.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 14:07
Гнать таких нужно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:12
одумался жадный немец
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:06
Сказал бы , что был неправ. А отмазываться - несолидно как то.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 08:50
заднюю включил Тони
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:23
Реал самая гнилая команда с самыми жадными игроками они никогда не поделятся и копейкой из своих гонораров. Такой же политики придерживается и Ливерпуль,два сапога пара.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:19
только понты и пиар)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:01
За имидж борется.
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