Кроос опроверг свои слова. Он выступал против снижения зарплат игрокам

Полузащитник «Реала» после объявления клуба о сокращении зарплат игроков и руководства опубликовал пост в Твиттере с опровержением своих слов. Ранее в СМИ появилось интервью хавбека, в котором он высказался против сокращения зарплат футболистам.

Возможно, что мои слова были неправильно переведены, либо некоторые не хотят вникать в их смысл. Вы хорошо меня знаете, с самого начала моя позиция была следующей: если мы можем помочь клубу и его сотрудникам, то было бы логично отдать часть нашей зарплаты, что и было подтверждено сегодня.