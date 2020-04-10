Попович — о возвращении словенцев из РПЛ на родину: «Мы заплатили много»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о том, как словенцы, выступающие за клубы РПЛ , вернулись на родину в период карантина из-за коронавируса:

Мы улетели в понедельник. Когда стало ясно, что чемпионат не возобновится раньше июня, а клуб отпустил нас домой, решили попробовать выбраться из России, несмотря на отмены практически всех рейсов.

Собрались с другими словенцами — Михой Мевлей из «Сочи», Бояном Йокичем, Ловро Бизяком и Андресом Вомбергаром из «Уфы», поговорили с послом Словении в России. Он помог договориться, чтобы нам разрешили вылететь из Москвы в Любляну приватным чартером. Так вот и смогли вернуться. Теперь две недели сидим на карантине. Перед вылетом из Самары оформили все бумаги, связанные с понижением контрактов. Футбол — часть жизни и главное сейчас для всех, это здоровье. Каждый должен помочь в борьбе с вирусом чем может и хочет.

Но кроме словенцев были еще Паул Антон из «Крыльев» и Ионуц Неделчару из «Уфы». Антон мой друг, и я видел, как сильно он расстроился, когда узнал, что можно улететь домой, но рейсов в Бухарест нет. Мы пообщались своей словенской компанией и договорились, что попробуем вывезти его и Йонуца. Наш посол поговорил с румынской стороной и попросил короткую остановку в Бухаресте для нашего самолета. В итоге нам дали полчаса в столице Румынии. Мы приземлились, высадили парней и сразу же полетели дальше.

Мы заплатили очень много. Но ведь никто не знает, что случится дальше. Будет сезон доигран или нет? Я слышал, что если нынешний сезон и будет доигран, то, видимо, следующий стартует сразу же за ним следом. А значит, никаких сборов и уж тем более никакого отпуска. Поэтому мы решили, что деньги не главное — важнее вернуться домой. И я сейчас, находясь в своем родном городе, расцениваю это как отпуск, который перенесся с лета на весну.

Наш рейс в аэропорту встречали шесть полицейских машин. Конечно, были и врачи, которые сразу же измерили всем нам температуру и провели все необходимые процедуры. Мы подписали бумаги, что обязуемся не контактировать с людьми старше 40 лет, оставили свои номера телефонов и адреса электронной почты. Нам сказали, что могут позвонить в любой момент, и нужно быстро взять трубку — ведь мы обязаны 24 часа в сутки находиться дома.