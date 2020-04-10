Кирьяков: «Почему появился коронавирус? Так надо жрать нормальную еду»

Бывший футболист «Шаньдун Лунен» и сборной России поделился мнением о причинах появления коронавируса:

Так надо жрать нормальную еду! А не то, что ползает и летает. Переходить на более цивилизованный режим питания. Китайские рестораны у нас или в Европе – это не то, полная ерунда. В Китае все абсолютно по-другому. Настоящая китайская кухня очень своеобразная и специфичная. Европейцам вряд ли понравится. Понятно, что в хороших дорогих ресторанах все отслеживается. Но в остальных местах, все эти уличные лавки…

У нас на сборах был шведский стол – личинки шелкопряда, кузнечики и тому подобные «деликатесы». Местные ребята полные тарелки набирали и закидывали себе в топку как семечки. О чем тут можно говорить? Даже смотреть на все это было – брррр! Не по себе. А что у них в организмах происходило, как все это переваривалось, – сами догадайтесь. Китайцы над собой смеются: «Для нас нет ничего такого, что нельзя было бы съесть». Они едят все. Абсолютно все!

Я пробовал змею и черепаху. На большее меня не хватило. Хотя, может, какой-то кусочек гадости и подложили втихаря – кто их знает.

В Китае вообще от небоскребов до разрухи рукой подать. Чуть в сторону отошел от этого блеска и богатства – трущобы и XIX век. Люди прямо на улицах и писают, и какают. Все от этого идет. Притом что в Китае, как мало где, умеют быстро организоваться. На борьбу с какой-нибудь бедой. Если захотят, все моментально сделают. Но пока власти не поймут, что надо порядок наводить с теми вещами, что я назвал, так и будет продолжаться.

Три года отыграл – никакой китайской медицины в глаза не видел. Зато никогда не забуду, как мне однажды голову зашивали. Играли в какой-то глуши – я травму получил. Привезли в местную больницу. А там ничего нет! Элементарного обезболивающего и того не нашли. Дали чего-то в зубы: «На, зажми. И терпи». Зашивали на живую, без наркоза! Говорю же, каменный век. Я чуть с ума не сошел. Называется – приехал человек из Германии…

Хотя и хорошего в Китае хватало. Люди в большинстве своем открытые, гостеприимные. Любят посидеть, любят русских. Отношение к нам было фантастическое! У меня там много друзей осталось.