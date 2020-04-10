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Рассказов: «Болельщики необъективны, не обращаю внимания на их критику»

сегодня, 11:02

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков:

В этом году не очень удачно сыграл в товарищеской встрече с «Пахтакором» в феврале. Еще не набрал игровой тонус, а против меня действовал форвард, по манере похожий на Эль-Кабира. Маленький, шустрый. Он меня пару раз обвел, пошла неуверенность, которая накапливалась. После этого матча меня к себе вызвал Тедеско. Он был доволен мною в атаке, но ему показалось, что мне не хватило агрессии в обороне. Затем помощник Андреас Хинкель показал статистику, согласно которой с моего фланга проходило больше всего опасных атак. Андреас же сам играл правого защитника. Разобрали с ним несколько эпизодов из этого матча. Учел все пожелания. В официальных встречах провалов не было, насколько я знаю, Тедеско в целом мной доволен.

После встречи с «Динамо» на меня обрушился шквал критики, которую, на мой взгляд, не заслуживал. Решил, что больше не буду обращать внимание не мнение людей извне. Они не объективы. Важно только то, что говорит тренер, и мой анализ.

Чувствую прогресс, хотя, к сожалению, пока нет огромного скачка, на который рассчитываю. Главное, что на поле каждый футболист стал понимать, что от него требуют. Получаешь удовольствие от этого. Условно мяч получает Кутепов, примерно могу спрогнозировать, что он будет делать, и что нужно делать мне в той или иной ситуации. Начал лучше оценивать свою позицию. Она не так сильно отличается от амплуа крайнего защитника в схеме 4-4-2, но в атаке есть свои нюансы. Понятно, что пока существуют недочеты, та же игра «1 в 1», о которой мы говорили, но и над этим элементом работаю.

Ранее Рассказов заявил, что необходимо доиграть текущий сезон РПЛ.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:11
Но не все такие) Наверняка же к мнению спартаковских болельщиков ты малость, но прислушиваешся. А уж к мнению шеф - повара из сериала Кухня тем более!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:18
Рассказов перспективный игрок, все задатки у него есть. Ошибки случаются, но кто не ошибался? На критику болельщиков, хоть она и не объективна ( у каждых двух человек три с половиной мнения), обращать внимание надо только в том плане, чтобы не прицепили к тебе какой-нибудь мем незаслуженно, только на основе одной ошибки или неудачной игры.
VAN ARM
VAN ARM ответил Ярославъ Ивановъ
сегодня в 12:57
его голова выставлена в мясном отделе,на рынке...хрю...
столько лет выставлена и ни кто не берёт)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:46
Молодой хрюща хрен положил на болельщиков, в спартаке это уже традиция.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил VAN ARM
сегодня в 12:36
о какой перец! а для кого играешь?? за что деньги получаешь?? пацан без головый!!!
его голова выставлена в мясном отделе,на рынке...хрю...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:04
Будет много болтать - дождется веселых баннеров, как Дзюба.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:58
Парень, ты еще слишком никто, чтобы делать такие заявления.
Скорее всего, по причине глупости, никогда кем-то и не станешь.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:55
Все дураки один Рассказов и Ещенко мушкетёры!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:48
Объективная критика, если к ней прислушиваться никому вреда не приносила, а если еще пытаться из нее делать выводы, то только пользу. На противоположном краю обороны играл защитник, которого и критиковать то практически не за что в весенних турах, а вот Вы господин Рассказов на критику наиграли. Поэтому работайте над улучшением своей игры, все в Ваших руках (ногах, голове). Как всегда личное мнение.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:43
о какой перец! а для кого играешь?? за что деньги получаешь?? пацан без головый!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 11:38
Спартаковские болельщики убивают свою команду, это факт, но Рассказов еще тот игруля.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:36
Критикуй его, не критикуй, всё равно - как был днарём,, так им и останется.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 11:20
Здесь поддержу Николая, гыгы. Болельщики Спартака очень необъективны 👆
makkie
makkie
сегодня в 11:16
Работай, Коля!
Ничего не читай, а работай над улучшением своей игры.
Ещенко на пятки наступает, не даёт расслабиться из-за отсутствия конкуренции. И если не прибавить, дед будет выходить в старте.
МапС
МапС
сегодня в 11:13
На критику надо обращать внимание и делать правильные выводы, она небеспочвенна.
AgentART
AgentART
сегодня в 11:04
Потому так и играешь, что не обращаешь внимание на критику, нужно прислушиваться.
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