Рассказов: «Болельщики необъективны, не обращаю внимания на их критику»

Защитник «Спартака» рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков:

В этом году не очень удачно сыграл в товарищеской встрече с «Пахтакором» в феврале. Еще не набрал игровой тонус, а против меня действовал форвард, по манере похожий на Эль-Кабира. Маленький, шустрый. Он меня пару раз обвел, пошла неуверенность, которая накапливалась. После этого матча меня к себе вызвал Тедеско. Он был доволен мною в атаке, но ему показалось, что мне не хватило агрессии в обороне. Затем помощник Андреас Хинкель показал статистику, согласно которой с моего фланга проходило больше всего опасных атак. Андреас же сам играл правого защитника. Разобрали с ним несколько эпизодов из этого матча. Учел все пожелания. В официальных встречах провалов не было, насколько я знаю, Тедеско в целом мной доволен.

После встречи с «Динамо» на меня обрушился шквал критики, которую, на мой взгляд, не заслуживал. Решил, что больше не буду обращать внимание не мнение людей извне. Они не объективы. Важно только то, что говорит тренер, и мой анализ.

Чувствую прогресс, хотя, к сожалению, пока нет огромного скачка, на который рассчитываю. Главное, что на поле каждый футболист стал понимать, что от него требуют. Получаешь удовольствие от этого. Условно мяч получает Кутепов, примерно могу спрогнозировать, что он будет делать, и что нужно делать мне в той или иной ситуации. Начал лучше оценивать свою позицию. Она не так сильно отличается от амплуа крайнего защитника в схеме 4-4-2, но в атаке есть свои нюансы. Понятно, что пока существуют недочеты, та же игра «1 в 1», о которой мы говорили, но и над этим элементом работаю.