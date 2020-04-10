Кирьяков: «У меня не было страха перед SARS в 2003 году»

Бывший футболист сборной России , выступавший в 2003 году за «Шаньдун Лунен», вспомнил эпидемию вируса SARS, который тогда бушевал в Китае:

Сезон, насколько помню, только стартовал – прошло несколько туров. Тренировал команду Валерий Кузьмич Непомнящий, со мной в атаке играл Серега Нагорняк. И тут объявляют – все. В чемпионате пауза. Причина – эпидемия пневмонии.

Легионерам предложили покинуть страну. При одном условии – если ты разрываешь контракт. А я тогда жил в Германии. Узнал: если прилечу – немцы тоже посадят на двухнедельный карантин. Такая перспектива не прельщала. И я решил остаться. Закрыли нас всей командой на загородной базе. Непомнящий и Нагорняк тоже остались. И мы три месяца сидели, ждали развития событий. Понятно, тренировались, поддерживали форму. Каждый день занятия – в щадящем режиме. Выходили, двигались – в индивидуальном порядке. Потом расходились по отдельным номерам.

Мы иногда на такси в европейские рестораны на ужин выбирались. Но очень редко. Как правило, заказывали еду и нам ее привозили на базу. Все работало. Просто народу, посетителей почти не было.

У меня вообще никакого не было страха. Мне уже 33 года было – взрослый мужик.

Самое главное у нас доктор был – русский, Андрей Пяткин. Он сразу успокоил: «Нас этот вирус никак не коснется. Только азиатов. У них иммунная система не такая хорошая». Мы абсолютно спокойно себя чувствовали. Тем более что в команде никто не болел. И база была закрытая.

А вот вокруг обстановка нагнеталась. Вплоть до паники. В Пекине, как и сейчас, больницы строили. Было очень много трупов. Китайские игроки в команде – а там были ребята, которые могли по-английски объясниться, каждый день новости сообщали. Вот от этой информации, понятно, было не по себе. Родные звонили, переживали, но я всех успокаивал. Как и предсказывал Пяткин, летальных исходов среди европейцев было считанное количество. И то непонятно, отчего люди умерли – от старости или от этой болячки.