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Дюпин: «Взял некоторые снаряды на базе, чтобы поддерживать себя в форме»

сегодня, 10:55

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как поддерживает форму в условиях карантина:

На улицу выходить нет нужды. У меня во дворе есть площадка, двор закрытый, посторонних нет. Там всегда пусто. Занимаюсь на турнике. В доме нет возможности делать специфическое упражнение для вратарей. Но все равно основную работу в плане тренировочного процесса делаю дома. Занимаюсь на велотренажере, он стоит на балконе. Смотрю в окошко на ситуацию в городе. Интереснее, чем в зале. Плюс снаряды некоторые взял с базы. С помощью этих предметов удается поддерживать себя в форме.

Ранее полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что россияне объединяются в сложные времена. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:10
а что взял то?))
ДСА
ДСА
сегодня в 11:42
Зря сказал, теперь снаряды придется вернуть
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 11:01
Опытный вратарь, всё знает.
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