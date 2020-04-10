Дюпин: «Взял некоторые снаряды на базе, чтобы поддерживать себя в форме»

Голкипер «Рубина» рассказал, как поддерживает форму в условиях карантина:

На улицу выходить нет нужды. У меня во дворе есть площадка, двор закрытый, посторонних нет. Там всегда пусто. Занимаюсь на турнике. В доме нет возможности делать специфическое упражнение для вратарей. Но все равно основную работу в плане тренировочного процесса делаю дома. Занимаюсь на велотренажере, он стоит на балконе. Смотрю в окошко на ситуацию в городе. Интереснее, чем в зале. Плюс снаряды некоторые взял с базы. С помощью этих предметов удается поддерживать себя в форме.