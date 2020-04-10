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Рассказов: «Лучше доиграть сезон, чтобы потом не было вопросов»

сегодня, 10:50

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился мнением о том, нужно ли доиграть нынешний сезон:

Если матчи будут проходить без болельщиков, то это так себе история. Мы же играем для людей. Встречи на пустом стадионе по атмосфере напоминают товарищеские игры. Кто бы что ни говорил, но все же с эмоциональной точки зрения товарняки и официальные матчи — две большие разницы. Но скажут выходить на поле, выйдем, наше дело маленькое. С другой стороны, если не доигрывать, то как тогда распределять места по итогам сезона. Обнулять чемпионат? Тоже не очень понятно, почему это надо делать. Понятно, что легче довести дело до конца, чтобы не было лишних вопросов.

Ранее полузащитник «Спартака» Алекс Крал признался, что не рад приостановке сезона из-за коронавируса.

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:37
Главное здоровье .
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:22
Надо провести всероссийский референдум- обнулять ЧР или нет.)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:47
Все хотят видеть спартачок в пердиве поэтому однозначно доиграть.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:01
Разговорился...
Cap700
Cap700
сегодня в 11:45
Да, спокойно доиграть и вылететь в пердив.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:44
верно в пердив по правилам!! что бы по честному!!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:52
Все правильно. Сезон нужно доигрывать.
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