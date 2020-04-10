Попович: «Постоянно нахожусь на связи с тренерским штабом»

Полузащитник «Крыльев Советов» поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Словении, а также рассказал, как тренируется в домашних условиях:

Я живу в Целе — своем родном городе. Пока за три дня мне не позвонили ни разу. Думаю, это связано с тем, что Россия не в красной зоне пандемии. Вот прилетающих из Италии или Испании сразу селят на две недели в отель, и карантин там пожестче. Проверяют, наверное, довольно часто. Слышал, что жесткий карантин и у Божовича в Сербии. К тому же, он там четыре, а не две недели. Получается, сидим мы под домашним арестом. Но лучше сидеть дома, чем в гостинице в другой стране.

У меня есть личный тренер, который готовит мне тренировочный процесс на каждый день и скидывает на телефон. Клуб оперативно подготовил нам рекомендации, какой режим соблюдать в это время. Постоянно на связи с тренерским штабом. Еще я договорился с администрацией города, чтобы мне можно было один час в день побегать. Разумеется, без каких-либо контактов с людьми. Но без мяча это, конечно, совсем не то…

Привести игроков в хорошую форму будет очень тяжело. На это просто не будет времени. К тому же, график игр должен быть достаточно плотным. Мы все готовимся к любому варианту. Не знаю, что в итоге будет, но уверен, что каждый футболист будет далек от своей оптимальной формы и понадобится какое-то время, чтобы вернуться в тренировочный режим.