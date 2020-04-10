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Попович: «Постоянно нахожусь на связи с тренерским штабом»

сегодня, 11:45

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Словении, а также рассказал, как тренируется в домашних условиях:

Я живу в Целе — своем родном городе. Пока за три дня мне не позвонили ни разу. Думаю, это связано с тем, что Россия не в красной зоне пандемии. Вот прилетающих из Италии или Испании сразу селят на две недели в отель, и карантин там пожестче. Проверяют, наверное, довольно часто. Слышал, что жесткий карантин и у Божовича в Сербии. К тому же, он там четыре, а не две недели. Получается, сидим мы под домашним арестом. Но лучше сидеть дома, чем в гостинице в другой стране.

У меня есть личный тренер, который готовит мне тренировочный процесс на каждый день и скидывает на телефон. Клуб оперативно подготовил нам рекомендации, какой режим соблюдать в это время. Постоянно на связи с тренерским штабом. Еще я договорился с администрацией города, чтобы мне можно было один час в день побегать. Разумеется, без каких-либо контактов с людьми. Но без мяча это, конечно, совсем не то…

Привести игроков в хорошую форму будет очень тяжело. На это просто не будет времени. К тому же, график игр должен быть достаточно плотным. Мы все готовимся к любому варианту. Не знаю, что в итоге будет, но уверен, что каждый футболист будет далек от своей оптимальной формы и понадобится какое-то время, чтобы вернуться в тренировочный режим.

Ранее Попович поделился подробностями возвращения словенских игроков РПЛ на родину. 

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 11:56
Большое спасибо за...возможность выразить свою мысль!Для команды Крыльев Советов это важный игрок! Желаю не терять форму -все будет хорошо!!!!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Так и надо
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