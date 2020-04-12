Актёр Баринов — о Фарфане: «Иностранцы не знают нашего менталитета»

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал высказывания нападающего московского клуба о снижении зарплат.

Не всегда понимаю юмор даже соотечественников. А как шутят там? Может, это смешно, может, нет. Способность высказаться — наша большая беда. Вся шумиха вокруг этой ситуации сложилась из-за того, что сейчас просто не о чем писать.

Из сложившейся ситуации можно такое раздуть… Уже читал, что кто-то пишет: «Это удар по команде, по Сёмину». Происходит разжигание и так непростых отношений Сёмина с руководством. Юрий Павлович — человек талантливый и сложный. Руководство должно это уважать и учитывать, если хотят видеть результаты. Сёмин всегда будет на стороне болельщиков и футболистов. Для него футбол — это игра и смысл жизни, а для многих — бизнес.

Ситуацию с Фарфаном я бы даже не заметил. Когда дело касается иностранцев. Они не знают нашего менталитета. Русскому с украинцем друг друга сложно понять. А тут — перуанец.