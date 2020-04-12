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Актёр Баринов — о Фарфане: «Иностранцы не знают нашего менталитета»

сегодня, 14:31

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал высказывания нападающего московского клуба Джефферсона Фарфана о снижении зарплат.

Не всегда понимаю юмор даже соотечественников. А как шутят там? Может, это смешно, может, нет. Способность высказаться — наша большая беда. Вся шумиха вокруг этой ситуации сложилась из-за того, что сейчас просто не о чем писать.

Из сложившейся ситуации можно такое раздуть… Уже читал, что кто-то пишет: «Это удар по команде, по Сёмину». Происходит разжигание и так непростых отношений Сёмина с руководством. Юрий Павлович — человек талантливый и сложный. Руководство должно это уважать и учитывать, если хотят видеть результаты. Сёмин всегда будет на стороне болельщиков и футболистов. Для него футбол — это игра и смысл жизни, а для многих — бизнес.

Ситуацию с Фарфаном я бы даже не заметил. Когда дело касается иностранцев. Они не знают нашего менталитета. Русскому с украинцем друг друга сложно понять. А тут — перуанец.

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Lazurny
Lazurny
сегодня в 14:48
Поменьше бы эти сериальные актеришки лезли в футбол, один уже развалил спартак, у второго руки на Локомотив чешутся.
AgentART
AgentART
сегодня в 14:47
Когда речь идет о деньгах, менталитет не уместен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:38
Вот интересно , а в театрах зарплату артистам урезали???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:36
Надо сначала губерниев добить потом уткина и только потом разбираться с фарфаном.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:36
нет тут юмора!! одна неумерная жаба!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:32
Еще один защитник нармсовался...
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