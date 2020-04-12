Селюк: «Тедеско изменил игру „Спартака“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе российских тренеров в европейские клубы.

Это серьёзная проблема. Безусловно, с уважением отношусь к нашей тренерской школе. Но! Одно но. Чтобы футболисты и тренеры уезжали, надо для начала впускать в своё пространство иностранных тренеров. Ощущение, что никто не хочет развивать футбол. Ощущение, что все хотят погрязнуть в контролируемости процессов. Иностранные тренеры бы половину футболистов не подпустили. Один агент ставит этого тренера, а этот агент берет всех футболистов этого агента. Неважно, хорошие они или плохие.

Вот все поливают грязью Тедеско. Я считаю, что он изменил игру «Спартака». Все те, кто приходил, они играли в футбол спартаковский: тотальный контроль, короткий пас. Он изменил этот стиль. «Спартак» играет в гораздо лучший футбол.