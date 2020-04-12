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Селюк: «Тедеско изменил игру „Спартака“»

сегодня, 13:06

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе российских тренеров в европейские клубы. 

Это серьёзная проблема. Безусловно, с уважением отношусь к нашей тренерской школе. Но! Одно но. Чтобы футболисты и тренеры уезжали, надо для начала впускать в своё пространство иностранных тренеров. Ощущение, что никто не хочет развивать футбол. Ощущение, что все хотят погрязнуть в контролируемости процессов. Иностранные тренеры бы половину футболистов не подпустили. Один агент ставит этого тренера, а этот агент берет всех футболистов этого агента. Неважно, хорошие они или плохие. 

Вот все поливают грязью Тедеско. Я считаю, что он изменил игру «Спартака». Все те, кто приходил, они играли в футбол спартаковский: тотальный контроль, короткий пас. Он изменил этот стиль. «Спартак» играет в гораздо лучший футбол. 

Ранее Дмитрий Селюк рассказал о форварде Ласине Траоре, которому он является агентом.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:35
"Все те, кто приходил, они играли в футбол спартаковский: тотальный контроль, короткий пас." Да давным давно в "Спартаке" никто не играл в чисто спартаковский футбол, короткий пас, стеночки, забегания и.т.д. Может я плохо смотрю нашу РФПЛ, пусть болельщики "Спартака" поправят.
Aguer
Aguer ответил Ярославъ Ивановъ
сегодня в 14:24
Чему завидовать то ?!? не смеши..
Он то же самое говорил и про Кононова.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил makkie
сегодня в 14:18
Вот все поливают грязью Тедеско _________________________________ Недалёкие люди поливают, ну и завистники Тедеско. Игра реально изменилась, но нужно еще время.
Чему завидовать то ?!?
не смеши..
Bjuik
Bjuik
сегодня в 14:07
Такое изменение понравилось всей стране, команда на пути в пердив, чего еще надо для бесполезного клуба с бестрофейной историей.
Karabal
Karabal
сегодня в 13:47, ред.
Тактика проста, сначала в пердив, а если там не понравится, то выиграть Лигу чемпионов.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 13:43
Круто изменил на 10-е место.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:38
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:36
    Игру изменил, но в какую сторону???? Результат ......!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:28
    Тедеско хочкюет начать с чистого лица, то есть с пердива.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:27
    Очень спорный вопрос.....изменил или нет...и в какую сторону - в лучшую или в худшую....
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:27
    Вот все поливают грязью Тедеско
    _________________________________

    Недалёкие люди поливают, ну и завистники Тедеско.
    Игра реально изменилась, но нужно еще время.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:19
    это только очень большой эксперт видит)))) остальным видно что пердив не за горами)))))
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:17
    что то пока не видно больших изменений
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
    сегодня в 13:12
    Тотальщина по-румынски,с компонентом драйвовой близости к пердиву.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:07
    Торговца чорной древесины понесло не по деццки...
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