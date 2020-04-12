Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о форварде Ласине Траоре, который выступал за ЦСКА.
ЦСКА взял в аренду Траоре. Хочу сказать: он вошел в историю ЦСКА как автор первого мяча на «ВЭБ Арене» и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Он за осеннюю часть 6 мячей забил. Никто этого не делал в ЦСКА. Дзагоев тогда получил травму, Еременко — с дисквалификацией. ЦСКА не мог никого взять. Ласина играл на сухом пайке. Только Вася Березуцкий давал ему длинным пасом мяч.
Судить Траоре по этому периоду я бы не взялся. Есть много объективных причин, которые не дали ему раскрыться. В это время Слуцкого убрали — пришел Ганчаренко. Он — любитель мальчиков. В хорошем смысле слова. Он любит копаться с молодежью. Ему такие высокорослые футболисты не нужны. Хотя мне странно это. Нужен высокий нападающий, ибо команда проводит много времени на чужой территории. Но Ганчаренко виднее.
После ЦСКА я устроил Траоре в «Спортинг» из Хихона. И увел безо всяких моментов и денег. Я сэкономил ЦСКА круглую сумму. Хотя мог бы не экономить. Самое интересное: я с этого не зарабатываю. ЦСКА подтвердит. Я подписываю контракты своих футболистов так, что мне не нужны никакие компенсации.
История умалчивает что именно для Селюка означает "в хорошем смысле".
История умалчивает что именно для Селюка означает "в хорошем смысле".
Слишком много этого существа стало.
Слишком много этого существа стало.