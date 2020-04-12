Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о форварде , который выступал за ЦСКА .

ЦСКА взял в аренду Траоре. Хочу сказать: он вошел в историю ЦСКА как автор первого мяча на « ВЭБ Арене» и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Он за осеннюю часть 6 мячей забил. Никто этого не делал в ЦСКА . Дзагоев тогда получил травму, Еременко — с дисквалификацией. ЦСКА не мог никого взять. Ласина играл на сухом пайке. Только Вася Березуцкий давал ему длинным пасом мяч.

Судить Траоре по этому периоду я бы не взялся. Есть много объективных причин, которые не дали ему раскрыться. В это время Слуцкого убрали — пришел Ганчаренко. Он — любитель мальчиков. В хорошем смысле слова. Он любит копаться с молодежью. Ему такие высокорослые футболисты не нужны. Хотя мне странно это. Нужен высокий нападающий, ибо команда проводит много времени на чужой территории. Но Ганчаренко виднее.