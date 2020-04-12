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Селюк: «Ганчаренко — любитель мальчиков. В хорошем смысле слова»

сегодня, 13:02

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о форварде Ласине Траоре, который выступал за ЦСКА.

ЦСКА взял в аренду Траоре. Хочу сказать: он вошел в историю ЦСКА как автор первого мяча на «ВЭБ Арене» и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Он за осеннюю часть 6 мячей забил. Никто этого не делал в ЦСКА. Дзагоев тогда получил травму, Еременко — с дисквалификацией. ЦСКА не мог никого взять. Ласина играл на сухом пайке. Только Вася Березуцкий давал ему длинным пасом мяч.

Судить Траоре по этому периоду я бы не взялся. Есть много объективных причин, которые не дали ему раскрыться. В это время Слуцкого убрали — пришел Ганчаренко. Он — любитель мальчиков. В хорошем смысле слова. Он любит копаться с молодежью. Ему такие высокорослые футболисты не нужны. Хотя мне странно это. Нужен высокий нападающий, ибо команда проводит много времени на чужой территории. Но Ганчаренко виднее.

После ЦСКА я устроил Траоре в «Спортинг» из Хихона. И увел безо всяких моментов и денег. Я сэкономил ЦСКА круглую сумму. Хотя мог бы не экономить. Самое интересное: я с этого не зарабатываю. ЦСКА подтвердит. Я подписываю контракты своих футболистов так, что мне не нужны никакие компенсации.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:40
Селюк совсем уже долбень.
makkie
makkie
сегодня в 14:37
Селюк что-то знает :)
Binger
Binger
сегодня в 14:16
Кто знает в каком смысле, кто знает.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:12
Сам себя не похвалишь, никто ведь не догадается!
112910415
112910415
сегодня в 13:51
не сошлись во взглядах
AgentART
AgentART
сегодня в 13:45
Никогда бы не подумал.
starche
starche
сегодня в 13:45
Ха ха ха!!!!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:33, ред.
Ганчаренко любитель молодого печеного картофана по-армейски...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:32
В арсенале Селюка априори нет слов с хорошим смыслом.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:27
когда нибудь придётся ответить за всё что натрепал!!
VAN ARM
VAN ARM ответил shlomo
сегодня в 13:26
Хороший агент на вес золота
это не о этом типе)))
VAN ARM
VAN ARM ответил Leha-ha50
сегодня в 13:24
За всякий шлак грех брать компенсации.
поставщик угля будет против)))
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 13:09
Любитель мальчиков)))
История умалчивает что именно для Селюка означает "в хорошем смысле".
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 13:08
Селюк - любитель негров. В хорошем смысле слова)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:07
За всякий шлак грех брать компенсации.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 13:06
По мне Селюк некое коммерческое неуважаемое хитрое жадное жирное существо в бежевом пальто.
Слишком много этого существа стало.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 13:03
Неужели он из этих?
shlomo
shlomo
сегодня в 13:02
Хороший агент на вес золота
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