Колосков: «Годик определил развитие российского и советского футбола»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что бывший советник президента Российского футбольного союза профессор Марк Годик определил развитие советского и российского футбола. Годик скончался в воскресенье на 81-м году жизни.

Он был преподавателем в высшей школе тренеров в то время, когда учились Виктор Прокопенко, Павел Садырин. Марк Александрович воспитал целую плеяду выдающихся тренеров, к нему с огромным уважением относились Валерий Лобановский и Юрий Морозов. Я его ставлю на первое место в СССР и России среди ученых, которые сделали очень многое для становления футбольной науки. Этот человек определил развитие советского и российского футбола, его знания были применены на практике многими выдающимися тренерами.

Мы долгое время были коллегами, он был профессором кафедры теории и методики физкультуры и спорта, я был преподавателем на кафедре футбола и хоккея. Потом я стал аспирантом, и он мне там преподавал. Во время становления спортивной науки Марк Александрович был очень заметной фигурой. Он был первым доктором педагогических наук в футболе, до него такого уровня преподавателей в футболе не было, это была колоссальная школа для меня.

Несмотря на такой уровень знаний и общее признание, он был очень скромным человеком, никогда себя не выпячивал. Всегда старался отдаваться полностью там, где работал. В последние годы он тяжело болел, мы с товарищами приезжали его навещать.