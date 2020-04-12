Верратти признался, что скучает по своим одноклубникам

Полузащитник ПСЖ рассказал, чем он занимается во время карантина.

Находиться на самоизоляции тяжело для каждого, но я пытаюсь найти позитивные моменты, пользуюсь шансом побыть с семьей.

Я работаю над собой каждый день, может быть, даже чуть больше, чем раньше. Раньше у нас не было столько свободного времени.

Мы с одноклубниками много разговариваем, поддерживаем связь, обмениваемся новостями. Это нормально, мы привыкли быть вместе каждый день. Такое чувство, что с последнего матча на нашем стадионе прошел уже целый год. Я скучаю по этим эмоциям.