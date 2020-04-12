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Верратти признался, что скучает по своим одноклубникам

сегодня, 16:25

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассказал, чем он занимается во время карантина.

Находиться на самоизоляции тяжело для каждого, но я пытаюсь найти позитивные моменты, пользуюсь шансом побыть с семьей.

Я работаю над собой каждый день, может быть, даже чуть больше, чем раньше. Раньше у нас не было столько свободного времени.

Мы с одноклубниками много разговариваем, поддерживаем связь, обмениваемся новостями. Это нормально, мы привыкли быть вместе каждый день. Такое чувство, что с последнего матча на нашем стадионе прошел уже целый год. Я скучаю по этим эмоциям.

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Все комментарии
Climent
Climent
сегодня в 17:38
Вот в спартаке не скучают, собираются по квартирам и других приглашают.
drug01
drug01
сегодня в 16:40
Можно понять его когда нет рядом футбольного мяча и партнеров!!!! Держись!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:26
Игроку такого уровня будет рада любая команда. Удачи ему во всех делах...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:26
нормальное состояние человека
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