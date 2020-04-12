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Далглиш призвал всех оставаться дома

сегодня, 15:48

Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш обратился к болельщикам английского клуба. Напомним, что сегодня Далглиш был выписан из больницы.

Спасибо всем за ваши добрые пожелания. Я рад вернуться домой к семье после того, как получил отменную помощь от врачей, которых мы сейчас ценим больше, чем когда-либо.

Мы с супругой хотели бы выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу, который заботился обо мне и продолжает лечить бесчисленное количество людей.

Я знаю, что сейчас ярко светит весеннее солнце, но призываю вас оставаться дома и следовать указаниям правительства. Это лучший способ позаботиться друг о друге. С этого момента мы будем в полной самоизоляции, чтобы защитить жизнь других людей.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Karabal
сегодня в 15:58
Это лучший вариант не заразиться.
и мёртвым зараза не страшна)))
VAN ARM
VAN ARM ответил beefs
сегодня в 15:57
еще один умничает
все о нём забыли нужно как то напомнить))
beefs
beefs
сегодня в 15:49
еще один умничает
Karabal
Karabal
сегодня в 15:49
Это лучший вариант не заразиться.
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