Далглиш призвал всех оставаться дома

Легенда «Ливерпуля» обратился к болельщикам английского клуба. Напомним, что сегодня Далглиш был выписан из больницы.

Спасибо всем за ваши добрые пожелания. Я рад вернуться домой к семье после того, как получил отменную помощь от врачей, которых мы сейчас ценим больше, чем когда-либо.

Мы с супругой хотели бы выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу, который заботился обо мне и продолжает лечить бесчисленное количество людей.

Я знаю, что сейчас ярко светит весеннее солнце, но призываю вас оставаться дома и следовать указаниям правительства. Это лучший способ позаботиться друг о друге. С этого момента мы будем в полной самоизоляции, чтобы защитить жизнь других людей.