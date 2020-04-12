Коноплянка: «В Испании мне хотелось бы почувствовать связочку с Месси»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка в прямом эфире Инстаграма рассказал, в каких командах хотел бы больше всего поиграть.
Давайте лучше возьмем страны. Если Англия, то хотел бы на том же «Энфилде» поиграть, раз уже Зинченко занял место в «Манчестер Сити». В Испании хотелось бы почувствовать связочку с Месси. Кто же больше забил бы – интересно.
Какой еще чемпионат хороший – Италия. Мне с детства нравится «Старая синьора» («Ювентус»).
Также недавно Евгений рассказал, что однажды был близок к переходу в «Ливерпуль».