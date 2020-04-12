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Коноплянка: «В Испании мне хотелось бы почувствовать связочку с Месси»

сегодня, 16:05

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка в прямом эфире Инстаграма рассказал, в каких командах хотел бы больше всего поиграть.

Давайте лучше возьмем страны. Если Англия, то хотел бы на том же «Энфилде» поиграть, раз уже Зинченко занял место в «Манчестер Сити». В Испании хотелось бы почувствовать связочку с Месси. Кто же больше забил бы – интересно.

Какой еще чемпионат хороший – Италия. Мне с детства нравится «Старая синьора» («Ювентус»).

Также недавно Евгений рассказал, что однажды был близок к переходу в «Ливерпуль». 

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Adepta
Adepta ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:12
Месси тебя сразу выставил бы на транспортный рынок,как Гризмана.
Какой там рынок, на базар загородный бы выкинул.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:13
Мечты -мечты.....такими и останутся....
Lazurny
Lazurny
сегодня в 17:09
Мечтатель.
AgentART
AgentART
сегодня в 17:05
В Мелитополе скоро ее почувствуешь с местным Месси.
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 16:56
если только мячики ему подавать!
Nekit92
Nekit92
сегодня в 16:51
Купи себя в барсу и чувствуй сколько душе угодно))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:44
Месси тебя сразу выставил бы на транспортный рынок,как Гризмана.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:39, ред.
Да...в Испании разрешена конопля для личного использования...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:30
Размечтался! Тебе в самый раз бы в чемпионат Гибралтара! В крайнем случае - Сан-Марино!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:19
попроси футболку))) на большее не надейся))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 16:05
размечтался с Месси, во как
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