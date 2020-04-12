Коноплянка: «В Испании мне хотелось бы почувствовать связочку с Месси»

Полузащитник «Шахтера» в прямом эфире Инстаграма рассказал, в каких командах хотел бы больше всего поиграть.

Давайте лучше возьмем страны. Если Англия, то хотел бы на том же «Энфилде» поиграть, раз уже Зинченко занял место в «Манчестер Сити». В Испании хотелось бы почувствовать связочку с Месси. Кто же больше забил бы – интересно.

Какой еще чемпионат хороший – Италия. Мне с детства нравится «Старая синьора» («Ювентус»).