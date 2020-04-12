Тесть Година: «Быть защитником в Италии очень непросто»

Тесть защитника «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал об адаптации своего зятя в итальянском чемпионате.

Мы говорили с Диего о том, как изменилась Серия А. Конечно же, он сказал мне, что ожидал от своих выступлений гораздо большего.

Быть защитником в Италии очень непросто. Даже если вы профессионал, вы должны задумываться хотя бы о минимальной акклиматизации. Но он в восторге от своего выбора, несмотря на некоторые первоначальные трудности.