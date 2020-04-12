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Тесть Година: «Быть защитником в Италии очень непросто»

сегодня, 16:02

Тесть защитника «Интера» Диего Година в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал об адаптации своего зятя в итальянском чемпионате. 

Мы говорили с Диего о том, как изменилась Серия А. Конечно же, он сказал мне, что ожидал от своих выступлений гораздо большего. 

Быть защитником в Италии очень непросто. Даже если вы профессионал, вы должны задумываться хотя бы о минимальной акклиматизации. Но он в восторге от своего выбора, несмотря на некоторые первоначальные трудности.

Ходят слухи, что Годин может покинуть «Интер» в ближайшее время.  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:39
ну не самая сильная позиции у макаронников))
Colchoneros
Colchoneros ответил Q-J-G
сегодня в 17:14
В италии хорошая защита
Была когда-то!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:23
Защитникам нигде нелегко.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:03
В италии хорошая защита
shlomo
shlomo
сегодня в 16:03
Думаю в Англии не легче
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