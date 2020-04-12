ГлавнаяНовости

Хавбек «Реала» Кубо: «Месси — ориентир для меня»

сегодня, 15:23

Полузащитник «Реала» Такефуса Кубо, выступающий на правах аренды за «Мальорку», высоко отозвался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. 18-летний японский хавбек выступал за академию «Барселоны» в 2011-2015 годах.

Я не знаком с ним лично, но Лео — ориентир для многих молодых игроков, которые хотят стать футболистами. Когда я был маленький, то смотрел видео с ним. Прекрасный футболист. Месси — пример для меня в том, как можно играть левой ногой, будучи не очень высокого роста и чьи основные характеристики – дриблинг и контроль мяча. Месси – вершина этого.

Не так давно Кубо рассказал, почему решил перейти в «Реал». 

Все новости
Худжамов: «Украинские футболисты боятся говорить о русской оккупации»
Сегодня, 16:29
Верратти признался, что скучает по своим одноклубникам
Сегодня, 16:25 Комментарии2
Коноплянка: «В Испании мне хотелось бы почувствовать связочку с Месси»
Сегодня, 16:05 Комментарии3
Тесть Година: «Быть защитником в Италии очень непросто»
Сегодня, 16:02 Комментарии3
Далглиш призвал всех оставаться дома
Сегодня, 15:48 Комментарии4
Фаббри: «Лаутаро может стать идеальной заменой Суаресу в „Барселоне“»
Сегодня, 15:33 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:13
Это недостижимый уровень.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:53
уж совсем то не надо прогибаться Однако..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:50
Скоро он и тебя возьмёт в оборот.
drug01
drug01
сегодня в 15:39
Хороший пример для молодых игроков!!!!
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 15:25
    drug01
    drug01 ответил beefs
    сегодня в 15:25
    Спасибо за совет!!!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:24
    цель это хорошо!!дерзай!!
    Mekrash
    Mekrash
    сегодня в 15:24
    О Месси сейчас модно хорошо выражаться.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 15:23
    Месси для многих ориентир для подражания
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100