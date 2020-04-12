Хавбек «Реала» Кубо: «Месси — ориентир для меня»

Полузащитник «Реала» , выступающий на правах аренды за «Мальорку», высоко отозвался о нападающем «Барселоны» . 18-летний японский хавбек выступал за академию «Барселоны» в 2011-2015 годах.

Я не знаком с ним лично, но Лео — ориентир для многих молодых игроков, которые хотят стать футболистами. Когда я был маленький, то смотрел видео с ним. Прекрасный футболист. Месси — пример для меня в том, как можно играть левой ногой, будучи не очень высокого роста и чьи основные характеристики – дриблинг и контроль мяча. Месси – вершина этого.