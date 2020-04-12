Морено: «В „Роме“ я понял, что не знаю, как нужно обороняться»

Защитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Эктор Морено в интервью Multimedio Deportes вспомнил про свой опыт выступлений за «Рому». Футболист играл за итальянский клуб в 2017 году.
Когда я присоединился к «Роме», я понял, что не знаю, как нужно обороняться.
Я начал играть на профессиональном уровне в 15 лет, и только потом осознал, что не знаю, как нужно защищаться. Я никогда не учился так много, как за эти семь месяцев в «Роме». До этого я работал с тренерами, которые предпочитали атакующий футбол.
У Вас слишком много флуда. Почитайте под хештегом, там все ответы найдете.
"Без комментариев" это тоже касается.
У Вас слишком много флуда. Почитайте под хештегом, там все ответы найдете.
"Без комментариев" это тоже касается.
Кто может пояснить в чём флуд и кросспостинг? вопрос_модератору Второй день подряд.
Кто может пояснить в чём флуд и кросспостинг? вопрос_модератору Второй день подряд.