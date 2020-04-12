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Морено: «В „Роме“ я понял, что не знаю, как нужно обороняться»

сегодня, 14:51

Защитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Эктор Морено в интервью Multimedio Deportes вспомнил про свой опыт выступлений за «Рому». Футболист играл за итальянский клуб в 2017 году. 

Когда я присоединился к «Роме», я понял, что не знаю, как нужно обороняться. 

Я начал играть на профессиональном уровне в 15 лет, и только потом осознал, что не знаю, как нужно защищаться. Я никогда не учился так много, как за эти семь месяцев в «Роме». До этого я работал с тренерами, которые предпочитали атакующий футбол.

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Все комментарии
Mangur
Mangur ответил Аpбитр
сегодня в 15:55
Добрый день. У Вас слишком много флуда. Почитайте под хештегом, там все ответы найдете. "Без комментариев" это тоже касается.
Мда. Как-то не о чём. Я подумаю над своим "отвратительным " поведением.
Аpбитр
Аpбитр ответил Mangur
сегодня в 15:00
"Вы получили желтую карточку. Причина: Флуд (в т.ч. в хэштегах) или кросспостинг" Кто может пояснить в чём флуд и кросспостинг? вопрос_модератору Второй день подряд.
Добрый день.
У Вас слишком много флуда. Почитайте под хештегом, там все ответы найдете.

"Без комментариев" это тоже касается.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:59
только в вечном городе приходит озарение))))
Mangur
Mangur
сегодня в 14:56
"Вы получили желтую карточку. Причина: Флуд (в т.ч. в хэштегах) или кросспостинг"
Кто может пояснить в чём флуд и кросспостинг? вопрос_модератору Второй день подряд.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 14:52
для этого надо было попасть в Рому)
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