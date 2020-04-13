Погба рассказал, почему перешёл в «Ювентус» из МЮ в 2012 году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что поспособствовало его переходу в 2012 году из манкунианского клуба в «Ювентус».

Мой брат, который является болельщиком МЮ , говорил мне, что когда я не играл, то он злился, даже больше, чем я. Он говорил мне: «Уходи, ты же можешь играть в этой команде. Если они не хотят, чтобы ты был здесь, уходи в другой клуб. Они еще поймут, что были не правы».

Моя мама же говорила: «Ты уйдешь, но вернешься». Я отвечал: «Посмотрим», но вы же знаете, как реагируют мамы. Уже после перехода в «Юве» она продолжала: «Ты вернешься, не переживай». И я в итоге так и сделал.