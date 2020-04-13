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Погба рассказал, почему перешёл в «Ювентус» из МЮ в 2012 году

сегодня, 09:32

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что поспособствовало его переходу в 2012 году из манкунианского клуба в «Ювентус».

Мой брат, который является болельщиком МЮ, говорил мне, что когда я не играл, то он злился, даже больше, чем я. Он говорил мне: «Уходи, ты же можешь играть в этой команде. Если они не хотят, чтобы ты был здесь, уходи в другой клуб. Они еще поймут, что были не правы».

Моя мама же говорила: «Ты уйдешь, но вернешься». Я отвечал: «Посмотрим», но вы же знаете, как реагируют мамы. Уже после перехода в «Юве» она продолжала: «Ты вернешься, не переживай». И я в итоге так и сделал.

Погба вернулся в МЮ в 2016 году. 

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:01
Мог бы подождать и получил еще больше шансов.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:29
Выгоду искал.
beefs
beefs
сегодня в 09:44
родственники бедного допекли а теперь мучается...
SSPZ
SSPZ
сегодня в 09:33
Брат, мама, сам принимай решение, уже взрослый дядя
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