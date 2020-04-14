Игало: «Не собираюсь менять номер в МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Q&A заявил, что доволен своим игровым номером (25) в команде.

Этот номер приносит мне удачу в МЮ , зачем мне его менять? Когда я пришел в клуб, то мог выбрать 19-й номер, но решил остановиться на 25-м. Ранее в «Уотфорде» я играл под 24-м номером, а 24+1=25. Я горжусь этим, ведь ранее под этим номером играл Антонио Валенсия, а мой соотечественник Кану выступал под ним в «Арсенале».