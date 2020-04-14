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Игало: «Не собираюсь менять номер в МЮ»

сегодня, 13:12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало в интервью Q&A заявил, что доволен своим игровым номером (25) в команде.

Этот номер приносит мне удачу в МЮ, зачем мне его менять? Когда я пришел в клуб, то мог выбрать 19-й номер, но решил остановиться на 25-м. Ранее в «Уотфорде» я играл под 24-м номером, а 24+1=25. Я горжусь этим, ведь ранее под этим номером играл Антонио Валенсия, а мой соотечественник Кану выступал под ним в «Арсенале».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не спешит оформлять трансфер Игало. 

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Lazurny
Lazurny
сегодня в 13:27
Не номер красит игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:14
Да и не надо, смысла нет...
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