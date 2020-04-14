ГлавнаяНовости

Жилберто Силва: «У „Арсенала“ нет опорника вроде меня или Виейра»

сегодня, 00:33

Бывший опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Жилберто Силва высказался о проблемах «канониров» в полузащите.

В последние несколько лет ситуация в «Арсенале» была непростой. У них очень похожие футболисты в центральной зоне, схожие по характеристикам. Но они не совсем игроки профиля Патрика Виейра или даже моего.

Единственный человек, который был похож на нас, Мохаммед Эль-Нени, но он не играл. У них не было игроков такого типа, которые могли бы закрыть позицию опорного полузащитника.

«Арсенал» всегда играет приятно, стараясь развернуть атакующую игру, но нелегко найти игрока, который сочетал бы в себе умение играть в подобный футбол и делать работу в тени в обороне.

Ранее появились слухи, что Камавинга попал в сферу интересов «Арсенала».

Все новости
Билич: «Думаю, что в футболе станет больше аренд и обменов»
Сегодня, 02:00 Комментарии0
Балотелли: «Я был бы очень счастлив в „Наполи“»
Вчера, 22:54 Комментарии2
Ламела: «Играть под руководством Моуриньо – это очень хорошо»
Вчера, 22:37 Комментарии5
Митрович: «Если Йович проведет два или три полных матча, голы придут»
Вчера, 21:59 Комментарии7
Галлиани: «Жалею, что не сумел купить Роналду и Дель Пьеро»
Вчера, 21:25 Комментарии6
Экс-защитник «Интера» Бергоми рассказал о лидерских качествах Дибалы
Вчера, 20:19 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
ChsZ
ChsZ
сегодня в 00:35
Время покажет правильность этих действий.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100