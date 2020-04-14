Жилберто Силва: «У „Арсенала“ нет опорника вроде меня или Виейра»

Бывший опорный полузащитник лондонского «Арсенала» высказался о проблемах «канониров» в полузащите.

В последние несколько лет ситуация в «Арсенале» была непростой. У них очень похожие футболисты в центральной зоне, схожие по характеристикам. Но они не совсем игроки профиля Патрика Виейра или даже моего.

Единственный человек, который был похож на нас, Мохаммед Эль-Нени, но он не играл. У них не было игроков такого типа, которые могли бы закрыть позицию опорного полузащитника.

«Арсенал» всегда играет приятно, стараясь развернуть атакующую игру, но нелегко найти игрока, который сочетал бы в себе умение играть в подобный футбол и делать работу в тени в обороне.