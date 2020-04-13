Балотелли: «Я был бы очень счастлив в „Наполи“»

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сегодня, 22:54

Форвард «Брешии» в общении с во время прямого эфира в Instagram заявил, что был бы счастлив, если бы выступал за «Наполи».

Я был бы очень счастлив в «Наполи», говорю серьезно. Я бы сделал свою дочку лидером ультрас, раз она болеет за «Наполи». Я скандирую ей название команды, за которую играю, но она все равно поддерживает «Наполи». Она была очень рада, когда я взял ее с собой на «Сан-Паоло», она была прямо-таки загипнотизирована. Всегда испытываю хорошие чувства, когда играю там, но, по моему мнению, самый прекрасный стадион – «Сан-Сиро».

Стоит отметить, что слухи связывают Балотелли с переходом в «Галатасарай». Сообщалось, что турецкий клуб готовит предложение по трансферу игрока.