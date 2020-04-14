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Де Лигт о первом дне в «Ювентусе»: «Я был как ребёнок в магазине сладостей»

сегодня, 07:51

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт рассказал о том, как проходила его адаптация в первом сезоне в туринском клубе.

В числе прочего «Ювентус» говорил мне: «Да, ты молод, но причина, по которой мы хотим тебя купить, заключается в том, что ты уже очень зрелый игрок и знаешь, как справляться с давлением». Они также сказали, что 19-летнему парню будет нелегко переехать в другую страну, но в то же время они были уверены, что я вскоре найду своё место в команде.

Само собой, когда я вошёл в раздевалку в первый раз, то почувствовал себя ребёнком в магазине сладостей – здесь Буффон, тут Роналду. Спустя два месяца я стал чувствовать себя более раскованно.

За мной начали пристально следить уже в первых матчах. Во второй игре я забил автогол. Понятно, что в такой ситуации давление только усиливается.

На тренировках я чувствовал себя хорошо, но во время матчей всё ещё приходилось адаптироваться к новому для меня стилю игры. Поначалу было трудно, но шаг за шагом я становился лучше в этом аспекте.

Недавно появился слух о том, что «Манчестер Юнайтед» готов обменять полузащитника Поля Погба на де Лигта.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:22
Способный малый.
beefs
beefs
сегодня в 07:52
видно что понравилось
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