ГлавнаяНовости

Билич: «Думаю, что в футболе станет больше аренд и обменов»

14 апреля 2020, 02:00

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на трансферный рынок в футболе.

— Ходит много разговоров о финансовых последствиях для футбола. Какие произойдут изменения, на ваш взгляд?

— Это коснётся не только футбола. Но я считаю, что, точно так же, как не упадёт цена за «Феррари» или апартаменты в районе Мейфэр, будет достаточно клубов, которые смогут покупать лучших футболистов.

Мбаппе, Месси, Роналду – они никогда не потеряют своей ценности. Но пострадают обычные игроки.

Думаю, что будет много арендных соглашений или обменов, как в НБА. Я также считаю, что уйдут в прошлое безумно высокие комиссионные агентам.

Ранее стало известно, что Ассоциация европейских клубов подготовила письмо о переносе летнего трансферного окна.

Все новости
Пиоли: «Я очень рад. Никогда не тренировал большой клуб с начала сезона»
Сегодня, 03:53 Комментарии0
Ибрагимович о продлении контракта Пиоли: «Каждый день узнаёшь что-то новое»
Сегодня, 02:22 Комментарии2
Артета о результатах «Арсенала»: «Нам нужно сокращать этот разрыв»
Сегодня, 02:09 Комментарии3
Мбаппе: «Я продолжу играть в ПСЖ в следующем сезоне»
Вчера, 22:43 Комментарии7
Скоулз: «Без Де Хеа МЮ не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние 6 лет»
Вчера, 14:11 Комментарии15
Маунт: «Игра „Ливерпуля“ мотивирует нас, чтобы конкурировать с ним»
Вчера, 13:54 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
14 апреля в 13:56
богатые скупят всех кто может прогрессировать ))))) потом продадут или будут в аренду сдавать))
cska vperiod
cska vperiod
14 апреля в 09:27
Да, бартеров станет больше.
ДСА
ДСА
14 апреля в 04:50
У некоторых, типа Зенита, пачками игроки в аренде находятся. Куда уж больше?
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 03:35
Агентов давно пора поприжать!!!
ОПС
ОПС
14 апреля в 02:44
Скорей всего, так оно и будет. Хотя, посмотрим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100