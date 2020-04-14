Билич: «Думаю, что в футболе станет больше аренд и обменов»

Главный тренер «Вест Бромвича» поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на трансферный рынок в футболе.

— Ходит много разговоров о финансовых последствиях для футбола. Какие произойдут изменения, на ваш взгляд?

— Это коснётся не только футбола. Но я считаю, что, точно так же, как не упадёт цена за «Феррари» или апартаменты в районе Мейфэр, будет достаточно клубов, которые смогут покупать лучших футболистов.

Мбаппе, Месси, Роналду – они никогда не потеряют своей ценности. Но пострадают обычные игроки.