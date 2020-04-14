Билич: «Думаю, что в футболе станет больше аренд и обменов»

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на трансферный рынок в футболе.
— Ходит много разговоров о финансовых последствиях для футбола. Какие произойдут изменения, на ваш взгляд?
— Это коснётся не только футбола. Но я считаю, что, точно так же, как не упадёт цена за «Феррари» или апартаменты в районе Мейфэр, будет достаточно клубов, которые смогут покупать лучших футболистов.
Мбаппе, Месси, Роналду – они никогда не потеряют своей ценности. Но пострадают обычные игроки.
Думаю, что будет много арендных соглашений или обменов, как в НБА. Я также считаю, что уйдут в прошлое безумно высокие комиссионные агентам.
Ранее стало известно, что Ассоциация европейских клубов подготовила письмо о переносе летнего трансферного окна.