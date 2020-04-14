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Тренер «Индепендьенте»: «Держим для Агуэро десятый номер»

сегодня, 21:51

Главный тренер аргентинского «Индепендьенте» Лукас Пусинери рассказал о возможном возвращении форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в его родной клуб.

Надеюсь, настанет моя очередь стать тренером Серхио Агуэро. Я играл с ним здесь и надеюсь, что в будущем смогу стать его тренером.

Надеюсь, что во время моего пребывания в «Индепендьенте» мы воссоединимся с Агуэро. Мы оставили для него футболку с номером 10. 

Все будет зависеть от его желания вернуться сюда. Его возвращение стало бы великолепной новостью для всех, кто любит этот клуб. Его любят болельщики, он их кумир.

Ранее Лукас Пусинери уже выражал мнение о том, что в будущем Агуэро может вернуться в «Индепендьенте».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 21:55
он еще не все заработал
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:55
Попридержите, конечно
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