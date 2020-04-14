Тренер «Индепендьенте»: «Держим для Агуэро десятый номер»

Главный тренер аргентинского «Индепендьенте» рассказал о возможном возвращении форварда «Манчестер Сити» в его родной клуб.

Надеюсь, настанет моя очередь стать тренером Серхио Агуэро. Я играл с ним здесь и надеюсь, что в будущем смогу стать его тренером.

Надеюсь, что во время моего пребывания в «Индепендьенте» мы воссоединимся с Агуэро. Мы оставили для него футболку с номером 10.

Все будет зависеть от его желания вернуться сюда. Его возвращение стало бы великолепной новостью для всех, кто любит этот клуб. Его любят болельщики, он их кумир.